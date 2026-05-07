La simulación daña a la política, a la comunicación, a las redes sociales y a la vida misma. Durante años, hemos permitido que el éxito se mida a través de métricas de vanidad, construyendo castillos de naipes sobre cimientos de falsedad. La compra de seguidores, de likes, el uso de granjas de bots y la proliferación de trolls han intoxicado el ecosistema digital, distorsionando la percepción de la relevancia pública y, lo que es más grave, erosionando la confianza ciudadana.

Por eso, celebro que Instagram esté realizando una limpieza masiva de cuentas falsas y perfiles inactivos durante este mes de mayo de 2026. La caída estrepitosa en los contadores de seguidores que estamos viendo en figuras públicas, influencers y celebridades no es un error técnico, es un acto de justicia digital.

En la comunicación política, la simulación es un grave error. Un candidato, una candidata con un millón de seguidores comprados no tiene un millón de votos, tiene un millón de ecos vacíos que ensordecen el debate real. Esta purga obliga a las y los actores políticos y digitales a enfrentarse a su verdadera dimensión. La relevancia no se compra en paquetes de “10k seguidores por X cantidad”, la relevancia se construye con comunidad, contenido y coherencia.

Esta acción de la plataforma busca rescatar el engagement real y reducir el spam que asfixia la experiencia del usuario. Para la y el estratega, este es un llamado de atención: menos cantidad, más calidad. Una comunidad pequeña pero activa y orgánica es infinitamente más valiosa que una audiencia masiva de fantasmas programados.

La transparencia es el único camino para salvar la credibilidad en las redes. Menos simulación, más comunicación de verdad. Es hora de que el valor de una cuenta se mida por su capacidad de influir en personas reales, no por la habilidad de su dueño para inflar un número que, al final del día, no significa nada.

Juntas y juntos impulsemos una cultura de la honestidad digital, donde la influencia se gane con ideas y no con algoritmos comprados. Es momento de exigir una comunicación que privilegie la conexión humana sobre la estadística artificial, devolviéndole a la esfera pública la transparencia que nunca debió perder.

Jennifer Islas. Política y conferencista.

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