La aerolínea del caballero águila está considerando seriamente regresar a un destino icónico: Caracas, en Venezuela . Y es que derivado de ciertas sanciones, se dejó de volar a este destino.

Por lo tanto, dentro de su plan de crecimiento internacional, Aeroméxico quiere fortalecer su presencia en Sudamérica y sin lugar a duda, Caracas es un importante destino en Venezuela.

El vicepresidente senior de Ventas Globales en Aeroméxico, Giancarlo Mulinelli, expresó a través de un comunicado: “En Aeroméxico seguimos explorando oportunidades para fortalecer nuestra red internacional. La intención de retomar la ruta de Caracas representará un paso muy importante para ampliar la red de conectividad de México con Sudamérica, atendiendo la demanda del mercado y refrendar el compromiso de ofrecer más y mejores opciones de viaje”.

La ruta está pensada para llegar al Aeropuerto Internacional de Maiquetía “Simón Bolívar”, saliendo de la Ciudad de México. El cual se operaría con aviones Boeing modelo 737MAX, uno de los aviones más modernos con los que cuenta Aeroméxico. Tentativamente sería para el mes de octubre, todo depende a la aprobación por parte del gobierno.

No podemos dejar a un lado que Caracas ha sido, históricamente, un destino muy importante, sobre todo porque se podrán fortalecer tanto el turismo como el comercio, y ni qué decir del intercambio cultural con el país de “Alma llanera”. Esperemos que pronto se dé la aprobación necesaria y se pueda arrancar con estos vuelos para el mes de octubre.

Quienes conocemos este destino, sabemos que es un lugar maravilloso, donde se comen unas arepas deliciosas; yo tengo un buen de anécdotas de cuando volaba y nos quedábamos en La Guaira, en un hotel congelado en los años 60.

Y después nos tocó vivir la tragedia del desgajamiento del cerro, por lo que nos mandaron al centro de Caracas, cuya capital fue fundada nada menos que el 25 de julio de 1567, y cuyo nombre original fue “Santiago de León de Caracas”.

Si eres amante de la arquitectura, su capital tiene todo para ti; es conocida como la “capital del brutalismo”, movimiento arquitectónico de mediados del siglo XX. También cuentan con arquitectura de la época novohispana, y de los siguientes siglos, destacándose su Ciudad Universitaria de Caracas, reconocida por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad.

Así también la Catedral de Caracas, la Capilla de Santa Rosa de Lima, el Palacio Arzobispal, el Museo Sacro, el Palacio Municipal o el Teatro Principal, todas unas joyas arquitectónicas que no se pueden perder.

Claramente el probable reinicio de esta ruta emociona, pues además con ella Aeroméxico estaría sumando ya un total de 10 rutas en Sudamérica, complementando su presencia que ya tiene hoy en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y Perú.

Estaremos más que atentos a la aprobación por parte de las autoridades correspondientes, y entonces Aeroméxico podrá darnos a conocer los detalles que tiene pensados para la operación de este vuelo: la frecuencia, los itinerarios, y si habrá alguna sorpresa para este gran regreso a Caracas, Venezuela.