La gente tiende a recurrir al control judicial cuando quiere que sus opiniones tengan un peso mayor del que les otorgaría la política electoral. Jeremy Waldron

En 2018 Jeremy Waldrón publicó su famoso libro Contra del gobierno de los jueces. Ventajas y desventajas de tomar decisiones por mayoría en el Congreso y en los tribunales. La obra cuestiona la legitimidad democrática del control judicial de constitucionalidad y la pretensión de superioridad de las decisiones judiciales frente a las legislativas.

El tema de la supuesta sobrerrepresentación inconstitucional es una muestra muy clara del argumento de Waldron: se pretende que 10 consejerías del INE y 5 magistraturas del Tribunal Electoral cambien nuestro sistema electoral. Es decir, el arreglo constitucional aprobado en su momento por unanimidad del poder legislativo federal (579 legisladores en total) que consensaron ­-paradójico que a Córdova le encante esta palabra- en 1996 establecer un límite de 8 puntos porcentuales de sobre y subrepresentación.

Su argumento es que no debería ninguna coalición poder cambiar la Constitución por si sola. ¿Cómo piensan entonces que funcionan las democracias representativas? No conozco ninguna democracia en el mundo que tenga una prohibición de esta naturaleza. Se han establecido parámetros de votaciones con mayorías calificadas en ambas cámaras, referéndums constitucionales, y otro tipo de procedimientos para que no sean mayorías ordinarias o simples las que puedan cambiar algo tan fundamental como la Constitución, pero es ridículo pretender que una coalición de diferentes partidos no pueda hacerlo. Lo que no puede hacerse y por eso la fuerte crítica filosófica de Waldron, es que un grupo de jueces eruditos cambien la Constitución sin mayor freno.

Lo que dejan ver este tipo de académicos es que en realidad no les gusta la democracia. No les gusta que gobierne un proyecto que no comparten. Por ello tanto afán en buscar cambiar el sentido de la Constitución acusando de corrupción a quienes simplemente se atreven a cuestionar su perfecta sapiensa. Eso no es ni demócratas ni de pluralistas. No toleran concepciones distintas de la política ni les gusta el procedimiento democrático que es la via por antonomasia para que se disputen en las urnas las diferentes visiones de nación. Por eso estamos en contra del gobierno de los autoproclamados expertos que pretenden imponer su visión con diatribas a los árbitros electorales que no han hecho más que seguir la Constitución y los precedentes seguidos desde 2009.

Lo más patético es que se asuman como expertos y con toda esta campaña que han armado solo han mostrado que ni siquiera conocen de ingeniería constitucional y ni actúan como verdaderos académicos. Ciro Murayama no sabe qué es el principio de un voto una persona que según él viola nuestro sistema electoral mixto. ¿Entonces cualquier país con un mínimo nivel de sobrerrepresentación viola derechos fundamentales? Habría que revisar la literatura de sistemas electorales comparados profesor.

Luego el profesor Lorenzo Córdova como constitucionalista no es capaz de distinguir el contenido de la constitución del deseo de su corazón, ni distinguir un caso de derechos humanos de un caso que involucra la distribución del poder. Quizá que haya convencido al Comité de Humanidades de la UNAM para que se dejara de observar el plazo de seis años que establece el estatuto universitario de prórroga a las licencias lo empoderó en su cruzada para que se pueda interpretar la Constitución a modo.

Y no señores, no se necesita ser morenista para seguir la Constitución, se necesita sencillamente tener honestidad intelectual. Se puede estar a favor o en contra del proyecto de nación de la actual administración, pero es deshonesto no reconocer que si conjuntan las fuerzas legislativas tienen todo el derecho de cambiar las leyes y si, también la Constitución. Eso es la democracia, reconocer también cuando se pierde.