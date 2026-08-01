Una persona debe $48,000 en una tarjeta de crédito y quiere negociar. Todavía conserva su empleo, tiene ingresos regulares y podría comenzar un plan de ahorro. Sin embargo, antes de lograrlo recibe llamadas con insultos, mensajes dirigidos a sus familiares y una supuesta “notificación de embargo inmediato”. En pocos días deja de contestar. Este patrón de cobranza agresiva se repite constantemente: el miedo que supuestamente debía provocar un pago termina bloqueando cualquier posibilidad de acuerdo.

En la Organización Nacional de la Defensa Del Deudor hemos observado algo que muchos despachos se niegan a reconocer. Cuando una persona es tratada como delincuente, pierde confianza en quien le está cobrando. Ya no sabe si el saldo es correcto, si el descuento existe, si el despacho está autorizado o si el dinero solicitado realmente será aplicado a su deuda. La comunicación se rompe y, con ella, desaparece la posibilidad de construir una solución seria.

El problema no es solamente emocional. La cobranza agresiva puede provocar que el deudor tome decisiones precipitadas: pedir otro préstamo, vender bienes indispensables, comprometer el gasto familiar o entregar dinero sin contar con un convenio confiable. Es decir, la presión descontrolada no siempre produce pagos. En muchos casos genera más deudas, más desorden financiero y una desconfianza que después resulta muy difícil revertir.

La cobranza extrajudicial ilegal no recupera: paraliza

La presión legítima para solicitar el pago de una deuda no debe confundirse con amenazas, humillaciones o documentos falsos. Un despacho puede contactar al deudor, informarle sobre el origen del adeudo y presentar opciones de negociación. Lo que no puede hacer es intimidar a sus familiares, cobrarles a las referencias personales, exhibirlo públicamente, fingir que representa a un juzgado o enviar hojas que aparenten ser una orden judicial.

También resulta especialmente grave cuando los cobradores llaman de manera insistente al centro de trabajo. Algunas personas terminan recibiendo advertencias de sus superiores, cambiando de número o incluso ocultando su situación por miedo a perder el empleo. Aquí aparece la gran contradicción: si la cobranza pone en riesgo la fuente de ingresos del deudor, también pone en riesgo la posibilidad de que ese crédito sea pagado.

Pensemos en el caso de Laura. Después de una enfermedad familiar dejó de pagar un préstamo cuyo saldo rondaba los $65,000. Todavía podía reunir una cantidad mensual para negociar, pero el despacho comenzó a llamar a su oficina, reveló información sobre la deuda y generó un conflicto con su supervisor. Laura no perdió el empleo, pero tuvo que concentrarse en proteger su estabilidad laboral y dejó de ahorrar durante varios meses. La cobranza que pretendía acelerar el pago terminó retrasándolo.

A esto se suman los documentos engañosos. En ONDD hemos revisado innumerables avisos con palabras como “embargo”, “demanda”, “diligencia judicial” o “última oportunidad”, impresas en letras enormes y acompañadas de sellos, códigos o firmas que buscan aparentar autoridad. Un documento elaborado por un despacho no se convierte en judicial por usar lenguaje intimidante. Una verdadera actuación de un juzgado debe seguir un procedimiento legal y ser notificada por la autoridad correspondiente.

Sin certeza no puede existir una negociación

Para que una persona destine sus ahorros a liquidar una deuda necesita saber cuánto debe, quién está autorizado para cobrar y qué ocurrirá después del pago. Por eso los acuerdos deben quedar por escrito e indicar con claridad el monto, la fecha límite, la cuenta donde deberá depositarse, la forma en que se aplicará el dinero y si ese pago liquidará totalmente el adeudo o será solamente un abono.

Un convenio verbal no ofrece certeza. Tampoco basta una captura de pantalla o un mensaje de WhatsApp con frases ambiguas como “paga hoy y cerramos tu cuenta”. Antes de entregar dinero debe verificarse que el descuento sea real, que el acreedor lo reconozca y que las condiciones estén correctamente documentadas. De lo contrario, la persona puede quedarse sin sus ahorros y continuar con la misma deuda.

La cobranza profesional no significa tratar al deudor con indulgencia ni pedirle que ignore sus obligaciones. Significa hablar con claridad, respetar su privacidad y presentar alternativas que correspondan a su capacidad real. Un acuerdo confiable puede motivar a una familia a reducir gastos, establecer un plan de austeridad y reunir el dinero necesario. Una amenaza anónima enviada por WhatsApp produce lo contrario: miedo a depositar, sospecha de fraude y rechazo a cualquier contacto posterior.

Quien hoy enfrenta llamadas intimidatorios, mensajes agresivos o visitas de cobradores prepotentes, no debe negociar bajo pánico ni entregar dinero solamente para detener el acoso. Conviene conservar mensajes, números telefónicos, horarios, grabaciones permitidas y documentos; además de verificar quién está cobrando y revisar cuidadosamente cualquier propuesta antes de pagar. Las personas que estén enfrentando cobranza ilegal o agresiva pueden acercarse a la Organización Nacional de la Defensa Del Deudor, donde podrán recibir apoyo para identificar abusos, manejar correctamente la cobranza y proteger su tranquilidad mientras buscan una solución real para sus deudas.