La transformación educativa no depende únicamente de los recursos públicos, sino también de la capacidad de sumar esfuerzos, conocimientos y voluntades. En un contexto de presupuestos cada vez más limitados y necesidades crecientes, las fundaciones, asociaciones civiles y organismos no gubernamentales representan aliados estratégicos para fortalecer la calidad educativa, particularmente por su experiencia, especialización y conocimiento de los territorios.

Estas organizaciones aportan metodologías, materiales, capacitación y talento humano que, articulados con las autoridades educativas, permiten ampliar las oportunidades de aprendizaje y atender necesidades específicas de las comunidades escolares. El reto consiste en construir mecanismos institucionales que faciliten esta colaboración, con objetivos claros, transparencia y evaluación de resultados.

La relevancia de este sector también se refleja en su contribución a la sociedad mexicana. De acuerdo con el INEGI, las instituciones sin fines de lucro representaron el equivalente al 3.3% del producto interno bruto nacional en 2024. Esta dimensión permite reconocer que su aportación va mucho más allá de la asistencia: contribuyen al desarrollo social mediante conocimientos, trabajo voluntario, recursos y compromiso comunitario.

En Chiapas, la colaboración entre las autoridades educativas y las organizaciones de la sociedad civil ha permitido abrir nuevas posibilidades para atender desafíos concretos. El acompañamiento de Save the Children ha sido importante para impulsar una ventanilla de atención educativa dirigida a personas en contexto de movilidad en la frontera sur. Por su parte, la Fundación Atentamente ha contribuido al fortalecimiento de las capacidades docentes en materia socioemocional, mediante procesos de formación que han alcanzado a más de 2,500 maestras y maestros. A ello se suma el trabajo para acercar materiales didácticos a más de mil escuelas de preescolar por parte de Think Equal que está en proceso de consolidación.

Estas experiencias permiten reconocer el valor de organizaciones como la Fundación W. K. Kellogg, Atentamente, Sinergia Global, Save the Children y Zorro Rojo, entre otras, que desde sus respectivos ámbitos de acción contribuyen a fortalecer las respuestas frente a los desafíos educativos. A todas las fundaciones, asociaciones civiles y organismos que destinan tiempo, recursos, conocimientos y talento humano a esta causa, expresamos nuestro reconocimiento y agradecimiento, sin distinción alguna. Su labor demuestra que la transformación educativa también se construye desde la sociedad, mediante esfuerzos solidarios que merecen ser reconocidos, fortalecidos y multiplicados.

El desafío es lograr que estas alianzas no dependan de encuentros circunstanciales, sino que formen parte de una estrategia permanente de colaboración. Para ello, las autoridades educativas deben facilitar espacios de diálogo, identificar necesidades prioritarias y establecer mecanismos que permitan vincular las capacidades de cada organización con los requerimientos de las escuelas y sus comunidades.

También es indispensable garantizar que los proyectos tengan continuidad, respondan a las realidades locales y produzcan resultados verificables. No basta con contabilizar talleres, materiales o participantes; es necesario conocer cómo estas acciones contribuyen a mejorar las prácticas docentes, fortalecer los aprendizajes y ampliar las oportunidades educativas.

En Chiapas, el proyecto Tejiendo Redes por la Educación para Chiapas que se implementa desde la autoridad educativa estatal representa una apuesta por fortalecer estos vínculos y reconocer que existen capacidades sociales dispuestas a contribuir al desarrollo educativo del estado. La experiencia muestra que, cuando hay objetivos compartidos y disposición para colaborar, es posible ampliar el alcance de las intervenciones y generar beneficios que difícilmente se conseguirían mediante esfuerzos aislados.

Estas alianzas no sustituyen la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho a la educación; la complementan y fortalecen. La inversión pública sigue siendo indispensable, pero su impacto puede ampliarse cuando se articula con la experiencia, los recursos y el compromiso de organizaciones que conocen las necesidades de las comunidades.

Transformar la educación no significa solamente invertir más, sino sumar capacidades, aprovechar conocimientos y construir soluciones conjuntas. En esa tarea, las fundaciones, asociaciones civiles y organismos no gubernamentales no son actores secundarios: son aliados cuyo trabajo merece reconocimiento y cuya participación puede contribuir a construir un sistema educativo más incluyente, pertinente y capaz de responder a los desafíos del presente.

Porque garantizar que cada niña, niño y adolescente tenga mejores oportunidades de aprender es una responsabilidad pública que se fortalece cuando toda la sociedad participa.