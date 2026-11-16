Un contingente conformado por más de mil migrantes continúa avanzando por el estado de Chiapas como parte de la caravana “Dios con nosotros”.

Lo anterior, luego de completar una caminata nocturna durante el domingo 15 de noviembre, con la firme intención de alcanzar la Ciudad de México y posteriormente la frontera con Estados Unidos.

Caravana migrante “Dios con nosotros” continúa su avance por Chiapas; buscar llegar hasta la frontera con Estados Unidos

La caravana migrante “Dios con nosotros” continúa su avance por Chiapas, situándose hasta el lunes 16 de noviembre en el municipio de Mapastepec.

Sus cerca de 1,500 integrantes decidieron acelerar su recorrido desde la localidad de Huixtla ante el constante temor de operativos por parte de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM).

Más de mil migrantes avanzan por Chiapas en la caravana “Dios con nosotros” (ISABEL MATEOS / CUARTOSCURO / Isabel Mateos Hinojosa)

El contingente, compuesto por familias y personas originarias de Honduras, El Salvador, Guatemala, Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, busca huir de la violencia y la falta de oportunidades en sus países de origen.

Al arribar a Mapastepec, tras avanzar más de 32 kilómetros entre la tarde del domingo 15 y la madrugada del lunes 16 de noviembre, los migrantes se alojaron en canchas deportivas de la colonia Santa Cruz para tomar un descanso.

Ante ello, personal de Protección Civil municipal brindó auxilio humanitario a los migrantes que presentan severas lesiones en los pies tras haber recorrido unos 140 kilómetros en diez días desde su ingreso a México por la frontera sur.

Su objetivo, señalan, es continuar a hacia Pijijiapan, donde podrían realizar una nueva parada técnica antes de buscar llegar a la CDMX.

A pesar de que las autoridades de Chiapas han ofrecido opciones de empleo temporal, los migrantes han rechazado este propuesta e insisten en continuar hacia el norte para buscar visas e ingresar a Estados Unidos de forma legal.

No obstante, pese a sus esfuerzos, el gobierno estadounidense ha reiterado su rechazo a las “fronteras abiertas”, lo que mantiene varados en México a miles de migrantes de diversos países.