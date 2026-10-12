Las fronteras no son únicamente líneas trazadas en un mapa. Son también lugares de paso, encuentro y esperanza; territorios donde confluyen lenguas, historias familiares y el deseo de comenzar de nuevo. Chiapas conoce bien esa condición. Su geografía y riqueza cultural lo convierten en un espacio de llegada para niñas, niños, adolescentes y familias que buscan continuar su camino con dignidad.

Frente a esta realidad, la política educativa tiene una tarea fundamental: escuchar al territorio, reconocer las trayectorias de quienes llegan y construir respuestas públicas a la altura de su humanidad. La educación es un derecho fundamental y, muchas veces, representa el primer espacio de pertenencia en una comunidad nueva: ahí se aprende, se hacen amistades, se reconocen talentos y se recupera la confianza.

Sin embargo, para muchas familias en contexto de movilidad, construir una vida en México implica enfrentar obstáculos importantes. Madres y padres buscan que sus hijas e hijos continúen sus estudios, regularicen sus trayectorias escolares y cuenten con documentos que les permitan avanzar en su formación. Al mismo tiempo, muchas personas necesitan acreditar sus estudios para ampliar sus oportunidades de empleo.

Estos propósitos suelen encontrarse con barreras difíciles de superar: la falta de documentos de identidad o antecedentes escolares, los requisitos administrativos y la necesidad de trasladarse desde Tapachula hasta Tuxtla Gutiérrez, en un recorrido de cuatro o cinco horas por carretera. Para quienes viajan a pie o disponen de recursos limitados, la distancia representa una dificultad todavía mayor. En ese vacío también aparecen intermediarios que ofrecen resolver los trámites a cambio de cantidades desproporcionadas y que, en algunos casos, se aprovechan de la vulnerabilidad de las familias, llegando incluso a quitarles su dinero y los escasos documentos que conservan. Así, el derecho a estudiar y la posibilidad de construir un futuro terminan atrapados en una cadena de obstáculos.

Frente a esta realidad surge Chiapas sin Fronteras para la Educación, una iniciativa impulsada desde la autoridad educativa estatal para acercar los servicios educativos a las personas en contexto de movilidad y reducir las barreras que dificultan el acceso, la continuidad y la acreditación de sus estudios.

Como parte de este esfuerzo, la creación de una ventanilla de atención educativa en Tapachula representa una forma distinta de entender la responsabilidad pública: cercana, receptiva y capaz de coordinar voluntades. La colaboración con organizaciones de la sociedad civil, asociaciones comprometidas con los derechos de las personas en movilidad y la Secretaría de la Frontera Sur del Gobierno de Estado ha contribuido a construir un espacio de orientación y acompañamiento.

Su valor va más allá de la atención administrativa. Significa que una persona puede encontrar orientación sin tener que emprender un largo viaje; que una familia puede recibir información para continuar la educación de sus hijos y que alguien que busca acreditar sus estudios puede encontrar una ruta institucional para hacerlo. Cuando las instituciones se coordinan, la educación deja de ser un trámite distante y se convierte en una oportunidad real.

Esta visión dialoga con una forma de gobernar que coloca a las personas y sus necesidades en el centro de las decisiones públicas. Bajo la orientación humanista del gobernador Eduardo Ramírez, Chiapas reconoce que el desarrollo encuentra su medida más profunda en el bienestar de la gente. La educación, en esta perspectiva, es una herramienta de justicia social y de paz: fortalece capacidades, crea vínculos y transforma las diferencias culturales en oportunidades de aprendizaje compartido.

Los siguientes pasos apuntan a ampliar el alcance de esta iniciativa. La posibilidad de incorporar apoyos mediante becas para estudiantes en movilidad y acercar los trámites a otras ciudades de recepción migratoria permitiría fortalecer la continuidad escolar y facilitar el acceso a los servicios educativos. Se trata de avanzar hacia una atención más ágil, clara y digna, que responda a las condiciones reales de las familias.

Chiapas sin Fronteras para la Educación es una semilla que puede crecer mediante una red de servicios cercanos, apoyos y alianzas interinstitucionales. Porque hablamos de personas en formación, de niñas y niños que necesitan seguir aprendiendo y de familias que buscan reconstruir sus vidas. En un estado que es, ante todo, un pueblo de pueblos, la nacionalidad no debe convertirse en una barrera para ejercer el derecho a la educación.

Chiapas no es ajeno al mundo. Su historia y diversidad le permiten comprender que la dignidad humana no conoce fronteras. Abrir las puertas de la educación es reconocer que toda persona merece la oportunidad de aprender, convivir y construir un futuro. La paz también se construye cuando las instituciones se acercan a las personas y convierten sus derechos en oportunidades reales.