Durante la madrugada de este viernes 20 de noviembre de 2026, una caravana de aproximadamente 300 migrantes ingresó a México por la frontera de Chiapas.

El contingente está integrado por personas provenientes de al menos tres países centroamericanos.

Por su parte, personal del Instituto Nacional de Migración (INM) solicitó documentos a los integrantes de la caravana y los invitó a ingresar a sus oficinas para realizar el registro migratorio correspondiente.

Los migrantes, procedentes de Tecún Umán, Guatemala, cruzaron la frontera mexicana por el puente internacional Rodolfo Robles, sin presentar documentos que acreditaran su ingreso regular al país.

¿De qué países son los migrantes de la nueva caravana que ingresó por Chiapas?

De acuerdo con reportes periodísticos, la caravana migrante que ingresó a México este viernes 20 de noviembre de 2026 está integrada por personas de al menos tres países de Centroamérica, entre ellos:

Honduras

Nicaragua

Guatemala

El contingente, denominado ‘Dios con Nosotros, Unión y Esperanza’, busca atravesar territorio mexicano para llegar a Estados Unidos.

Nueva caravana migrante pasa por el puente internacional Rodolfo Robles en Chiapas

Después de que personal del INM invitara a los integrantes de esta nueva caravana migrante a presentar sus documentos oficiales y realizar su registro para ingresar de manera regular a México, los participantes decidieron continuar caminando por el puente internacional Rodolfo Robles sin realizar el trámite migratorio.

El cruce de los migrantes quedó registrado en videos que circularon en redes sociales.

En las imágenes se observa a varias personas avanzar por el puente mientras portan una pancarta con la frase “Dios con Nosotros”.

De acuerdo con medios de comunicación, algunos participantes explicaron que conocieron la convocatoria para integrar la caravana migrante a través de redes sociales y decidieron emprender el recorrido en grupo debido a las dificultades laborales que enfrentan en sus comunidades de origen.