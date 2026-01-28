“El poder no consiste en hacer cosas, sino en decidir quién es culpable.” George Orwell

“La culpa no tiene que ser probada.” Franz Kafka

Increíble. Aunque usted no lo crea. En tiempo récord —exactamente al cumplirse un mes del trágico descarrilamiento del Tren Interoceánico— la Fiscalía General de la República ya encontró al culpable.

Catorce personas muertas. Un centenar de heridos. Y la FGR, encabezada por Ernestina Godoy, resolvió el misterio: el responsable fue el maquinista.

Redoble de tambor. Caso cerrado.

Menos mal. Ya temíamos que culparan al basalto, a los rieles, a los durmientes podridos o a la planeación deficiente del tramo. Todas esas minucias que la Auditoría Superior de la Federación y diversos especialistas habían señalado desde antes como riesgos estructurales capaces —literalmente— de descarrilar un tren.

Pero no. Nada de eso. El problema no fue la corrupción ni los materiales de mala calidad ni las obras mal hechas. Fue la prisa de un individuo.

Según explicó Godoy, la “caja negra” de la locomotora reveló que el tren alcanzó 111 km/h en tramos donde el máximo permitido es 70, y concretamente en el tramo siniestrado, 65 km/h en una curva limitada a 50. Quince kilómetros por hora de más. Pecado capital ferroviario. Homicidio imprudencial.

Y listo: la tragedia ya tiene autor individual.

Por supuesto, a la Fiscalía no le interesó —ni escuchó— la grabación donde Amílcar Olán, amigo de Andy López Beltrán, conversa con su primo Pedro Salazar sobre la mala calidad del balastro que ellos mismos vendieron para esa obra. “Ya cuando se descarrile el tren, ya va a ser otro pedo”, se oye decir. Tenía razón. El pedo es ahora del maquinista.

Tampoco parecieron relevantes las imágenes y videos donde se observan durmientes de madera visiblemente deteriorados en el punto del descarrilamiento. Esos no entraron en el expediente mental de la Fiscalía. Godoy afirmó, con una serenidad admirable, que tras la verificación “no se encontraron daños en rieles, fijaciones, durmientes, balastro ni subbalastro, distintos a los directamente atribuibles al siniestro”.

Uno se pregunta si los durmientes se regeneraron solos. Si el balastro mejoró por generación espontánea... O si la realidad fue declarada irrelevante por decreto.

Porque hay otro dato incómodo que tampoco apareció en la conferencia: en esa obra se habían invertido alrededor de 7 mil millones de pesos, y días antes del accidente ya se habían autorizado recursos adicionales para rehabilitar las vías. Es decir, el Estado sabía que estaban mal. Buscaba corregirlas. Llegó tarde.

Pero ese contexto estorba. Complica. Abre responsabilidades hacia arriba.

Y aquí está el punto que no se quiere discutir: no hubo peritaje independiente. No hubo contraste técnico autónomo. No hubo una investigación plural. Habló Godoy. Punto.

La Fiscalía fue juez, perito, vocera y narradora omnisciente.

Así funciona el nuevo método: una tragedia estructural se convierte en una culpa individual; un sistema defectuoso se resume en un operador distraído; un fracaso del Estado se liquida con un imputado sustituible.

Ni proveedores de balastro, ni constructores, ni supervisores, ni responsables políticos serán molestados. El régimen no se investiga a sí mismo. Se protege.

El descarrilamiento ya no es solo ferroviario. Es político y moral. Y, como siempre en la 4T, nadie de arriba paga el costo.

Pongamos, entonces, cara de sorpresa y digamos: ¡caso cerrado!

Giro de la Perinola

Catorce muertos. Un centenar de heridos. Un culpable solitario.

Reír para no llorar: cuando el poder necesita cerrar un caso rápido, la verdad es la primera que se descarrila.