1.- Nada ha cambiado, AMLO y Morena seguirán ganando, pero…

Creo que Morena vencerá a sus rivales en la contienda presidencial del próximo año. Por tres razones: (i) la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador, que no ha dejado de crecer; (ii) la mayor parte de la sociedad mexicana aún no olvida los pecados terribles del PRI y el PAN, y (iii) las corcholatas de Morena encabezan todas las encuestas, específicamente ha incrementado su ventaja la líder, Claudia Sheinbaum.

Pero, después de la marcha de ayer domingo, la izquierda tendrá que aplicarse y desechar el exceso de confianza que desde hace años se nota en los liderazgos morenistas.

Cualquier error en la selección del candidato o la candidata presidencial de Morena dividiría al partido fundado por AMLO y ello podría ser el principio del fin de la 4T.

2.- Hay oposición, y es fuerte

Aplaudamos que la oposición se reorganice porque sin oposición no hay democracia. Ayer, 26 de febrero de 2023, buena parte de la sociedad civil despertó a los partidos opositores. Maravillosa noticia política.

El mérito es del INE, no puede haber la menor duda, a pesar del protagonismo tan excesivo como vulgar de su actual consejero presidente, Lorenzo Córdova.

El prestigio del Instituto Nacional Electoral ha hecho el milagro de sacar a las calles a las clases medias, que no habían estado politizadas Se trata de una reputación bien ganada, aunque sea un hecho que el INE, cuando se llamaba IFE, participó en el fraude electoral que en 2006 llevó al poder a Felipe Calderón, quien para buscar la legitimidad que las urnas de votación no le dieron decidió que México se metiera en la absurda y perdida guerra contra el narco y, lo peor, puso al frente de las operaciones bélicas a Genaro García Luna, a quien un jurado estadounidense ha encontrado culpable de varios delitos relacionados con el comercio de drogas ilegales.

3.- Calderón, investigado por narco

Ojalá alguien influyente en el ánimo de Felipe Calderón le informe a este político que con la condena a García Luna se ha convertido en el mayor estorbo para la gente que se prepara para enfrentar a Morena en 2024.

Los tuits de Calderón en apoyo a la marcha del INE no ayudan, sino perjudican. Lo que menos necesitan los liderazgos opositores es la presencia de un expresidente que seguramente ya es investigado en Estados Unidos por haber tenido durante seis años a un narcotraficante como su principal operador en la fallida guerra contra las mafias. Un expresidente —digamos las cosas como son— que pronto podría ser enjuiciado por narco. En lógica judicial es lo que tendría que seguir a la condena a García Luna.

Si quiere tener una oportunidad de ganar en 2024 el diputado Santiago Creel, quien ha tomado la delantera en la lucha por la candidatura presidencial del PAN —y con este partido de la alianza opositora—, deberá deslindarse no solo de García Luna, lo que ya hizo, sino de alguien que a muchos nos parece el delincuente mayor, Felipe Calderón. Urge que Creel abandone las posiciones políticamente correctas y se refiera a Calderón como lo que este es: cómplice del superpolicía narco.

4.- En serio, ¿Alito en la marcha?

Otro estorbo para la causa que tiene al INE como bandera es el líder formal del PRI, Alejandro Alito Moreno. Si este impresentable personaje no se retira, contribuirá al triunfo de Morena en 2024.

5.- Edomex

La militancia de Morena de todo el país tendrá que concentrarse en el Estado de México, ya que la división en Coahuila le ha quitado prácticamente todas las posibilidades de victoria en esa entidad norteña. La división, en efecto, el cáncer que mata al más poderoso partido político.

Sería catastrófico para Morena perder las dos elecciones que se disputarán en 2023. Una de ellas, la de gobernador de Coahuila, ya se le fue al morenismo. Por ningún motivo debe dejar ir la de gobernadora del Estado de México.

6.- Corcholatas

Andrés Manuel tendrá que ajustar el juego de las corcholatas, ya que claramente se han formado dos grupos en Morena: (i) primer grupo morenista, el de los burócratas más encumbrados —gobernadores incluidos—, que al estilo del priista Fidel Herrera buscan la candidatura para uno de los suyos con actitudes de plano arrogantes: sí, las propias de aquellos que entienden la política no como servicio, sino como la dicha inicua de estar en el poder; (ii) segundo grupo morenista, el de la militancia de abajo, que insiste en los valores originales del movimiento de AMLO, los de la austeridad, la honestidad y la sencillez.

7.- AMLO al Zócalo

El presidente López Obrador sin duda volverá a encabezar eventos en el Zócalo de la Ciudad de México. No dudo que su próximo mitin sea más concurrido que el de ayer de la oposición. Y, tal vez, para no quedarse atrás, movilizará Morena a sus bases para realizar eventos simultáneos en otras ciudades del país; sí, como ayer ocurrió en la protesta, que fue nacional, del #INENoSeToca.

8.- Desde el Cerro de la Silla

Lo que no podrá hacer Andrés Manuel, y creo que ni siquiera lo intentará, será llenar de gente la Macroplaza de Monterrey.

Ayer domingo la oposición encabezó una gran concentración en la Macroplaza, y qué bueno que así ocurrió. Andrés Manuel no podrá hacerlo porque la gente de la Sultana del Norte, y del resto de Nuevo León, está enojada con su presidente.

Me apena bastante el divorcio entre la sociedad nuevoleonesa y un gobernante histórico como AMLO.

De plano en Monterrey no se entiende que AMLO rechace la instalación en terrenos nuevoleoneses de una gran fábrica de Tesla . En este tema, Andrés Manuel está objetivamente equivocado porque el argumento de la falta de agua no se sostiene.

¿No debería ser esa una decisión de los inversionistas, específicamente del magnate Elon Musk, cuyos voceros ya hicieron trascender algo terrible para México: si Tesla no se instala en Nuevo León, se va a Indonesia? ¿Eso quiere el presidente López Obrador?

Por cierto, en Mexicali, en 2020, antes de decidir si se paraba la construcción de una planta cervecera, se consultó a la población. No fue una consulta con todas las formalidades, pero al menos se preguntó a la gente. ¿En Nuevo León se impedirá la inversión de 10 mil millones de dólares de Telsa solo porque al querido Andrés Manuel no le parece? No estoy de acuerdo.

¿No se suponía que estas cosas las iba a consultar el gobierno de López Obrador con la comunidad? ¿Por qué no llama Andrés a una consulta en Monterrey, San Nicolás, Guadalupe, Apodaca, San Pedro, García, Santa Catarina, etcétera?

Monterrey anda de malas con su presidente; es algo que me pone mucho muy triste.

9.- Si se pierde Monterrey se pierde México

Andrés Manuel pensará que su movimiento político, para seguir en el poder, no necesita a los hombres y a las mujeres de Monterrey. De acuerdo, seguramente a Morena no le hace falta la gente de la Sultana del Norte.

A Morena no, pero sin Monterrey la nación no es viable. Si se hunde Monterrey se hunde México, así de sencillo.

¿En serio quisiera la 4T gobernar un país en ruinas porque le da la espalda a su ciudad más innovadora, la que cuenta con la clase empresarial más pujante, la que tiene a la universidad mexicana mejor evaluada en los rankings globales, como el de Times Higher Education. Mejor evaluada que la UNAM, hay que subrayarlo?

Por cierto, una universidad, el Tecnológico de Monterrey, que no le cuesta al Estado: es privada, la sostienen inversionistas y la pagan los muchachos y las muchachas que en ella se forman. Pero, que conste, el Tec educa a más de 150 mil estudiantes, pero no todos y todas pagan completa las colegiaturas: el Tecnológico proporciona ayuda a 75 mil, lo que es notable.

Invito al presidente de México a leer, en Reforma y El Norte, lo que ayer publicó José Antonio El Diablo Fernández sobre el Tec. Podrá ser El Diablo todo lo mañoso que se quieran para conseguir que sus Oxxos no paguen la luz, pero como presidente del Tecnológico de Monterrey hizo muy buen trabajo.

10.- La SCJN debe ignorar el Zócalo

Lo que ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación vayan a decidir sobre el plan b electoral propuesto por AMLO y Morena no debe estar influido por la gente gritando consignas en la Plaza de la Constitución.

A los y las juristas más importantes de México les debe guiar solo la Constitución que, la verdad sea dicha, no entiendo por qué prohibiría las reformas a la legación electoral que tanto han molestado a tanta gente.

Las reformas solo quieren que los funcionarios públicos se liberan de las mordazas soviéticas que las leyes vigentes les impusieron hace unos años. ¿Puede haber algo más constitucional que la libre expresión? Y, además, las reformas a la legislación electoral lo que pretenden es que el INE sea más austero. ¿No quedamos en que la austeridad republicana es absolutamente constitucional?

En fin, el experto en derecho constitucional no soy yo, sino el ministro Alberto Pérez Dayán , presidente de la segunda sala de la corte, quien analizará el plan b y llevará sus conclusiones al pleno de la SCJN, donde la decisión la tendrán él y otros seis ministros y cuatro ministras: