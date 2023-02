El gabinete de Felipe Calderón estuvo integrado por 18 dependencias. En 10 de ellas hubo más de un titular.

Se mantuvieron sin cambios las secretarías en las que normalmente, por la fuerza de la costumbre, no los hay: Defensa y Marina, además de dependencias menores, por así decirlo, como Medio Ambiente, Reforma Agraria, Consejería Jurídica, etcétera.

Solo en dos secretarías mayores no hubo cambio en la titularidad: Relaciones Exteriores ( Patricia Espinosa Cantellano ) y Seguridad Pública ( Genaro García Luna ).

He expresado lo anterior para subrayar que uno de los pocos funcionarios importantes que se mantuvo todo el sexenio al lado de Calderón fue García Luna.

Por la relevancia de su cargo —fue el estratega y jefe de operaciones del principal proyecto calderonista, la fallida guerra contra el narco —, seguramente todos los días durante seis años Felipe Calderón habló con Genaro García Luna.

No les faltó el trato continuado al que hace referencia el bolero de Vicente Garrido. Les sobraron a Calderón y a García Luna el sabor de las caricias —políticas desde luego—, y todas las otras pequeñas cosas, que se viven día con día.

¿En serio en seis años de hablar y hablar prácticamente todos los días no se dio cuenta Felipe Calderón de que había entregado a un colaborador del cártel de Sinaloa la Secretaría de Seguridad y, con esta, la estrategia y la conducción de la absurda guerra contra el narco?

¿Tan idiota es Calderón?

No, el esposo de Margarita Zavala no es ningún idiota. Destaca por inteligente, por eso ha llegado a lo más alto en la política mexicana, así haya tenido que recurrir al fraude electoral en 2006. Como es bastante perspicaz, no pudo haber ignorado las fechorías de García Luna.

A Calderón no le falta inteligencia, pero sí cultura general y, en específico, preparación en lo que podríamos llamar humanismo , entendido como amor a los mayores valores éticos. Su escasa formación moral lo hizo un hombre pragmático, lo que debe haberlo llevado a aceptar los delitos de García Luna, tal como aceptó alcanzar la presidencia gracias al robo de votos.

En el mejor de los casos Felipe Calderón aceptó los arreglos de Genaro García Luna con la mafia pensando que eran necesarios para luchar contra los capos del tráfico de drogas —esto es, que la alianza con El Chapo, El Mayo, El Rey , etcétera, le permitiría acabar con los otros cárteles—, pero en el peor de los casos, que no es descartable, Calderón fue cómplice de su jefe de la policía esperando ganancias monetarias.

Felipe Calderón tendrá que ser investigado, tanto por el gobierno de Estados Unidos como por el de México. Y su gabinete tendrá que responder una pregunta: ¿En serio no se dieron cuenta de que Genaro García Luna trabajaba para el narco? Esta pregunta deberían responderla:

√ Cinco secretarios de Gobernación:

Francisco Javier Ramírez Acuña.

Juan Camilo Mouriño.

Fernando Gómez-Mont Urueta.

Francisco Blake Mora.

Alejandro Poiré.

√ Un secretario de la Defensa Nacional:

Guillermo Galván Galván.

√ Un secretario de Marina:

Mariano Francisco Saynez Mendoza

√ Una secretaria de Relaciones Exteriores:

Patricia Espinosa Cantellano.

√ Tres titulares de la Procuraduría General de la República:

Eduardo Medina Mora.

Arturo Chávez Chávez.

Marisela Morales Ibáñez.

√ Tres secretarios de Hacienda y Crédito Público:

Agustín Guillermo Carstens Carstens.

Ernesto Javier Cordero Arroyo.

José Antonio Meade Kuribreña.

√ Tres secretarios de Economía:

Eduardo Sojo Garza-Aldape.

Gerardo Ruiz Mateos.

Bruno Ferrari García de Alba.

√ Tres secretarios de Comunicaciones y Transportes:

Luis Manuel Enrique Téllez Kuenzler.

Juan Francisco Molinar Horcasitas.

Dionisio Pérez-Jácome Friscione.

√ Tres secretarios de la Función Pública:

Germán Martínez Cázares.

Salvador Vega Casillas.

Rafael Morgan Ríos.

√ Una secretaria y dos secretarios de Educación Pública:

Josefina Eugenia Vázquez Mota.

Alonso José Ricardo Lujambio Irazábal.

José Ángel Córdova Villalobos.

√ Dos secretarios de Salud:

José Ángel Córdova Villalobos.

Salomón Chertorivski Woldenberg.

√ Un secretario y una secretaria del Trabajo y Previsión Social:

Javier Lozano Alarcón.

Rosalinda Vélez Juárez.

√ Un secretario y una secretaria de Turismo:

Rodolfo Elizondo Torres.

Gloria Guevara Manzo.

√ Un secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales:

Juan Rafael Elvira Quezada.

√ Un secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación:

Francisco Mayorga Castañeda.

√ Un secretario de la Reforma Agraria:

Abelardo Escobar Prieto.

√ Un titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal:

Miguel Alessio Robles Landa.

Cómplices de Genaro García Luna los habrá en el gabinete de Felipe Calderón

Desde luego, incluido en el gabinete ese presidente, espurio que no se nos olvide: llegó al cargo por un gran fraude electoral. Las personas que trabajaron con Calderón en los principales puestos saben que están en riesgo de que su excompañero en el gobierno les señale buscando aminorar su condenada en Estados Unidos.

Gente honorable como José Antonio Meade, Agustín Carstens, Rodolfo El Negro Elizondo y Salomón Chertorivski vivirán meses y hasta años de angustia pensando si no se le ocurrirá a García Luna decir algo de ellos, lo que se le ocurra, cierto o falso. Pero la culpa la tienen la tienen Meade, Carstens, Elizondo y Chertorivski por haber participado en un gobierno ilegítimo con un presidente ilegal porque en 2006 le robó las elecciones a Andrés Manuel López Obrador.