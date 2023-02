Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se equivoca en vetar la instalación de la empresa Tesla en Nuevo León, consideró Federico Arreola.

El director general de SDPnoticias, Federico Arreola advirtió que no se puede dejar a Nuevo León sin empresas, por lo que AMLO no puede vetar a la entidad de Tesla.

En la mañanera de este 20 de febrero, el presidente de México consideró que Monterrey, capital de NL, no es viable para la planta armadora automotriz de Elon Musk, por la falta de agua en la entidad.

AMLO comentó que ello lo expondrá a los directivos de Tesla y se les dará opciones para la instalación de la planta, como en Hidalgo o el Estado de México, cerca del AIFA.

No es argumento la falta de agua en Nuevo León para no instalar a Tesla: Federico Arreola

Para Federico Arreola, es una equivocación que AMLO haya vetado a Monterrey, Nuevo León, para que se instale la empresa Tesla.

“No estoy de acuerdo con el presidente López Obrador con el veto que le está imponiendo a Nuevo León para que se instale la gran fábrica de 10 mil millones de dólares, la empresa del famoso dueño de Twitter, Elon Musk” Federico Arreola

Federico Arreola comentó a Sergio y Lupita, en El Heraldo Radio, que no está de acuerdo en que el veto sea por la falta de agua en Nuevo León y tampoco es manera para desarrollar el sureste del país.

“No es argumento la falta de agua y no me parece que la manera de desarrollar el sureste que necesita empresas y necesita mucha cosas sea dejando a Nuevo León sin empresas” Federico Arreola

Federico Arreola recordó que cuando arreció en verano la crisis del agua, AMLO pidió a empresas como la Cervecería Cuauhtémoc que se fueran al sureste.

Monterrey es apto para la instalación de Tesla: Federico Arreola

El escritor Federico Arreola consideró que Monterrey, Nuevo León, es apto para que ahí se instale Tesla, por lo que AMLO se equivoca en vetar a la entidad.

“Se quiere instalar en Nuevo León por el prestigio empresarial de Monterrey, por la calidad de sus técnicos, ingenieros y administradores" Federico Arreola

Federico Arreola indicó que además de varios factores que hacen que Monterrey sea atractivo para muchas cosas, el crecimiento de Nuevo León no se va a detener por falta de agua.

“Se tendrá que resolver ese problema y Monterrey, la capital, y el resto del estado de Nuevo León. Seguirán creciendo como lo han hechos desde antes de la Revolución Mexicana, desde mucho antes” Federico Arreola

Federico Arreola dijo que la falta de agua en Nuevo León no es un argumento para pedirle a un inversionista del tamaño como Tesla que no invierta en dicha entidad.

El periodista comentó que en su columna de este 21 de febrero hace varias preguntas a AMLO y todas se reducen a una que es: ¿qué pasará si Elon Musk dice “o me instalo en Monterrey o no me instalo en ningún lugar de México y me voy a otro lado”?

“No me parece adecuado lo que hizo AMLO. Creo que es un gran presidente, esta vez no puedo estar de acuerdo con él” Federico Arreola

Federico Arreola apuntó que el problema de agua es Nuevo León es estructural y tendrá que ser resuelto de una manera correcta, “y México tendrá que apoyar el desarrollo del sureste pero Nuevo León no tiene que pagar el costo”.

El periodista hizo un llamado a AMLO a que reflexione al respecto, pese a que “le molesten las grandes empresas capitalistas, neoliberalistas”.

“Pero todas las grandes empresas del mundo son hijas del capitalismo y de su ideología que en su forma actual conocemos como neoliberalismo... Ahí están y ahí seguirán” Federico Arreola

Federico Arreola además señaló que en Hidalgo no hay más agua que en Monterrey e irse a dicho estado es ir a “amontonarse al centro del país, donde hay muchas más cosas que en Nuevo León”.

Dijo que la CDMX, el área metropolitana, en la gran megalópolis de la que Hidalgo forma parte, hay un problema de agua “terrible, quizás peor que en Nuevo León”.

Federico Arreola apuntó que si ese problema no ha estallado es porque se han invertido muchos recursos “y creo que en general han habido mejores gobernantes que allá (en Nuevo León)”.

Escuche el comentario completo: