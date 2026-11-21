¡Bienvenidos amantes de la gastronomía!

Así es, cada vez más hay ofertas en nuestro país dónde se puede degustar de una cena de “Día de Acción de Gracias”, un evento que los mexicanos evidentemente no celebramos, pero que vino a modificar la llegada de los nómadas digitales de los Estados Unidos, sobre todo durante la pandemia; los visitantes terminaron por establecerse en nuestro país, y ahora cada vez hay más restaurantes que ofrecen la famosa cena de “Thanksgiving”.

La comida o cena se basa en un menú con su respectivo pavo, que se acompaña de varios purés, desde camote y papa, con su salsa de arándanos; y como postre no puede faltar su “Pumpkin pie”.

Alguna vez leí que “la experiencia no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede”. Así que si les da curiosidad explorar gastronómicamente esta festividad norteamericana les traigo varias opciones para que prueben estos platillos.

En el restaurante Pinche Gringo BBQ Warehouse – Polanco ofrecen el “Thanksgiving Festival”, que tiene un costo de $822 pesos, donde podrán disfrutar de una deliciosa comida; el menú incluye por supuesto su famoso “pavo ahumado”, relleno de salchicha, con ejotes salteados, pure de papa, con su salsa de arándanos y a elegir el postre, que puede ser el típico pay de calabaza, el de nuez o el de manzana. Incluye una bebida. Y ya lo pueden ir reservando.

Por increíble que parezca Au Pied de Cochon se suma a la celebración con un costo de $1,650 pesos, pero con un menú que sorprende, con la unión de la gastronomía francesa y la norteamericana, que bien vale el probarla. La propuesta consiste en recibir a los comensales con una bebida de bienvenida que es una especie de ponche de naranja con sangría y unos bollos de camote.

Con una entrada de queso Comté, el cual es delicioso y una “sourdough de alcaravea”, un pan de masa madre que tiene un toque entre terroso y láctico, además de un capaccio de betabel con coles de Bruselas fritas con nuez y queso parmesano, así como un “shot” de bisque de langosta.

El plato fuerte se puede elegir, y las propuestas son: pavo de carne oscura “estilo Heritage” o pavo orgánico a las finas hierbas; de guarnición, puré de camote, espárragos, y gelatina de arándano. Para cerrar con el postre un cheescake de calabaza.

Pero si no son tan aventureros de paladar y les gusta lo más tradicional, otra opción bajo el esquema de “cena buffet”, es el que ofrecerá el hotel The Westin Santa Fe, por $1,780 pesos el menú para adultos y aquí cuentan además con menú infantil en $580 pesos.

Tendrán una barra donde el pavo será el platillo principal, pero si no les gusta mucho el sabor de este, también habrá opciones de roast beef y pork belly, con sus respectivas guarniciones de puré de papa, de camote, pan de elote, salsa de arándanos, ejotes, y varios postres como el pastel de zanahoria o la tarta de manzana.

De verdad, esta es tan solo una pequeñísima muestra de los restaurantes que estarán ofreciendo esta cena de acción de gracias para sus comensales. Y por supuesto que hay para todos los gustos, y ustedes ¿celebrarán el día de acción de gracias?

Los leo en los comentarios.

¡Bon appetit!

Cat Soumeillera en X: @CSoumeillera