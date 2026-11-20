Cada 20 de noviembre, la memoria oficial suele vestirse de bigotes tupidos, sombreros anchos y generales montados a caballo. Detrás de los nombres que aparecen en los libros de texto y las estatuas en las plazas públicas, existe un ejército silencioso que hizo posible el movimiento armado de 1910: las mujeres.

Durante décadas, la narrativa popular redujo su participación a la figura romántica de “la Adelita”, inmortalizada en corridos como la acompañante abnegada que seguía a su hombre por amor. Pero la realidad histórica es mucho más compleja, valiente y determinante. Sin las soldaderas, ningún batallón habría sobrevivido. Ellas fueron la columna vertebral de la logística revolucionaria, conseguían alimentos en tierras devastadas, curaban heridos sin insumos médicos, cargaban municiones, cuidaban a los hijos e hijas en medio del fuego cruzado y, cuando la batalla lo exigía, tomaban el fusil.

Pero su trinchera no estuvo únicamente en el campo de batalla. En las ciudades y pueblos, miles de mujeres se convirtieron en el motor intelectual y estratégico del movimiento. Periodistas, maestras y obreras desafiaron la censura del régimen porfirista y las convenciones sociales de su época. Figuras como Hermila Galindo, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza o Dolores Jiménez y Muro no solo escribieron proclamas, fundaron periódicos clandestinos y planearon conspiraciones, también sembraron la semilla de los derechos políticos y laborales de las mexicanas.

A ellas se suman aquellas que rompieron con todos los moldes de género para comandar tropas, como Petra Herrera, quien tuvo que vestir de hombre y hacerse llamar “Pedro” para demostrar su capacidad militar antes de liderar su propia brigada femenina en la toma de Torreón, o Amelia Robles, coronel zapatista que vivió asumiendo su identidad masculina con el respeto de sus tropas.

A pesar de haber arriesgado la vida y sostenido la lucha, el triunfo de la Revolución no se tradujo en justicia inmediata para ellas. La Constitución de 1917 les negó el derecho al voto, relegándolas nuevamente al ámbito doméstico mientras los hombres se repartían el poder político.

Hoy, al conmemorar un aniversario más de la Revolución Mexicana, recordar a estas mujeres no es un mero gesto de cortesía histórica, sino un acto de justicia. Reconocer que fueron estrategas, combatientes, enfermeras, espías y pensadoras nos obliga a mirar nuestra historia completa: la Revolución no solo fue hecha por hombres a caballo, sino también por mujeres de a pie que lo dieron todo por un país más justo.

Juntas y juntos impulsemos a nuestras mujeres revolucionarias, para que su voz nunca vuelva a quedar al margen de la historia.

Jennifer Islas. Política, feminista y conferencista.

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