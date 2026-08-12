El caciquismo es el verdadero aglutinante de la vida política mexicana. Daniel Cosío Villegas

Morena y los gobiernos de la 4T no terminaron con la vieja fórmula de los cacicazgos políticos. Como he presentado en esta serie con los Monreal, los Salgado, los Batres, los Bejarano-Padierna y los Alcalde, el poder también se ha concentrado alrededor de familias que ocupan posiciones estratégicas en gobiernos, partidos y órganos del Estado.

Entre ellas está la familia López Hernández, cuyo principal representante es Adán Augusto, uno de los políticos más cercanos a Andrés Manuel López Obrador y uno de los hombres que más poder acumuló durante el sexenio anterior.

Apellidos con historia

La relación entre las familias López Hernández y López Obrador viene de décadas atrás. Sus padres coincidieron en el PRI y en el grupo Atlacomulco. De acuerdo con la historia familiar relatada durante años, Payambé López Falconi, padre de Adán Augusto, tuvo una relación muy cercana con la familia de López Obrador.

El evento que detonó el histórico vínculo habría sido la trágica muerte de José Ramón López Obrador, hermano menor de AMLO, ocurrida en 1969 y la intervención de Payambé, siendo subprocurador para que la Procuraduría estatal calificara el asunto como una muerte accidental y cerrara la carpeta de investigación.

Por su parte, Adán Augusto desarrolló su carrera política dentro del PRI de la mano Manuel Gurría Ordoñez y Carlos Hank González; posteriormente acompañó a López Obrador hacia el movimiento que terminó convirtiéndose en Morena, bajo esas siglas fue gobernador de Tabasco, secretario de Gobernación y uno de los principales aspirantes a la candidatura presidencial en 2024.

Pero, el poder político no quedó únicamente en sus manos, su hermana Rosalinda López Hernández tuvo una meteórica carrera al cobijo de la 4T: fue diputada local, diputada federal, senadora y, posteriormente, ocupó un cargo directivo en el SAT. Su esposo, Rutilio Escandón, fue gobernador de Chiapas y es actual cónsul en Miami.

Otra hermana, Silvia López Hernández, está casada con Humberto Mayans Canabal, político tabasqueño que ocupó secretarías en cuatro gobiernos de Tabasco, cargos en la regencia de Carlos Hank y en la presidencia de Carlos Salinas, hasta posteriormente ser designado consejero independiente de Pemex durante el gobierno de López Obrador y su hermano Fernando, se incorporó al gabinete de Adán como titular del Instituto de Seguridad Social en Tabasco

Una red política que atraviesa Tabasco, Chiapas, el Congreso, el gobierno federal y empresas públicas.

El deterioro de Tabasco

El paso de Adán Augusto por la gubernatura de Tabasco terminó marcado por el deterioro de la seguridad. Cuando pidió licencia para ser una de las corcholatas de AMLO, su sucesor, Carlos Manuel Merino Campos, recibió una entidad que registró niveles crecientes de violencia.

El actual gobernador, Javier May lo ha responsabilizado por la crisis de seguridad y públicamente ha señalado a Hernán Bermúdez Requena, a quién Adán nombró secretario de Seguridad y quien se encuentra actualmente en prisión acusado como cabecilla de La Barredora, organización vinculada con el CJNG.

Otro evento trágico donde se le menciona fue el desplome del avión donde viajaba Daniel Flores Nava, su operador político. Flores fue a Palacio Nacional para hablar con AMLO y de ahí se fue a Veracruz a encontrarse con Adán Augusto, luego de una acalorada discusión salió hacia Toluca y su avión se desplomó en aguas del Golfo de México.

Sobre Adán Augusto pesan diversas acusaciones y denuncias, entre las que se destacan desvío de recursos públicos en Tabasco por parte de la Auditoria Superior de la Federación, por poco más de los 800 mil millones de pesos. Nexos de excolaboradores con el crimen organizado. Tráfico de influencia y conflicto de interés, además de fuertes discrepancias en su patrimonio. Solo una diputada del PAN interpuso 37 denuncias en su contra por diversos delitos sin que ninguna haya derivado en sanción.

Sigue siendo intocable

Adán Augusto tampoco ha ocultado su forma de ejercer el poder. Durante su paso por la Secretaría de Gobernación quedó registrada una conversación difundida por Alejandro Moreno en la que Manuel Velasco comunica presiones y amenazas atribuidas a López Hernández para conseguir respaldo a la reforma de la industria eléctrica. El episodio mostró la manera en que desde el gobierno se podían ejercer presiones sobre legisladores de oposición.

A todo esto se suman supuestas investigaciones por parte de agencias de Estados Unidos y pese a todo, Adán Augusto continúa siendo una figura central de Morena y conserva una enorme capacidad de influencia.

Ese es precisamente el punto que atraviesa esta serie. Apellidos que se convierten en redes de protección y cuestionamientos que nunca llegan a las últimas consecuencias.

Solo necesita poder, aliados y la capacidad de permanecer intocable y eso lo sabe bien Adán Augusto.

X: @diaz_manuel