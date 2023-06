Nada positivo suele envolver últimamente al Partido Revolucionario Institucional . Siguen dando la nota, creo que es el morbo de lo que pudieran ser sus últimos años. Cuando menos, sus últimos años como partido fuerte.

Los últimos días han sido de salidas y renuncias de militantes priistas en Sinaloa. Desde la unción de Paola Gárate y Bernardino Antelo como dirigentes del tricolor, no han cesado de llegar diariamente las renuncias de todo tipo de militantes. Diputados, ex diputados, regidores, ex regidoras, ex dirigentes, de todo. Los cuadros del tricolor captan que no tienen lugar en esta versión del PRI de “unos cuantos”. Por lo tanto, más allá de hacerse a un lado y esperar los tiempos, deciden enviar un fuerte mensaje, renunciando a su militancia.

La bomba del día de hoy sería la renuncia simultanea de un nutrido grupo de priistas en todo el estado. Pesos pesados del priismo estarían dimitiendo a la militancia de años. Los nombres que resaltan serían los de Jesús Valdés y Marcos Osuna. La salida de ambos iría acompañada de sus amigos, funcionarios de su administración, ex regidores, simpatizantes y operadores.

Valdés Palazuelos ha sido diputado local, federal, alcalde de Culiacán y dirigente del PRI estatal, goza de popularidad y de concretarse su salida sería un durísimo golpe a la actual dirigencia.

Por su parte, Marcos Osuna buscó la dirigencia del tricolor en fórmula con Nubia Ramos, a quienes negaron el registro. En congruencia con su actitud aguerrida desde la semana pasada había dejado entrever que tomaría una decisión con su grupo “los Todo Terreno” entorno a la permanencia en el PRI.

Nada le duele más al revolucionario institucional que perder su membresía. Probablemente este movimiento sea el más significativo entre la desbandada de cuadros afiliados al PRI en Sinaloa, que, al parecer, no tienen para cuando terminar las renuncias.

. - ¿A dónde van?

Definitivamente ninguno de la lista de prisitas que han renunciado se van ‘a la nada’. Gloria Himelda, Antonio Castañeda, Sandra Lara, Fernando Pucheta, Francisco Javier Luna Beltrán, Gabriel Ballardo y otros, todos ellos sin partido de momento, todo parece indicar que por el rol que juegan en sus espacios, harán equipo en torno al gobernador Rocha.

Mención aparte de la diputada Deisy Ayala que corrió inmediatamente a afiliarse a Morena con el discurso de que nadie la apoyó nunca en el PRI… aquí sí, juzgue usted y valore el caso de la ex funcionaria, ex regidora y diputada plurinominal priista. Hay estilos y formas.

. - Puro Cuen-to.

Sabedor de “que a los zorros más astutos los atrapan con su gente”, hizo bien Adán Augusto López Hernández en relevar a Héctor Melesio Cuén como coordinador de su movimiento en Sinaloa. Ni tan “agusto con Adán Augusto” porque no le tiene la fe que le profesa. El líder pasista traicionaría eventualmente.

Nos cuentan que Héctor Melesio Cuén fue visto en la CDMX buscando un encuentro con nada menos que Alejandro Moreno Cárdenas. El líder del PAS y cacique universitario ya comienza a construir puentes con el PRI y la alianza, se prepara en caso de que López Hernández no sea el favorecido en las encuestas internas de Morena.

Vanessa Félix | Twitter: @vanessafelixmx