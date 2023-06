Culminadas las etapas de registro, ya las corcholatas están listas para el proceso interno en el que Morena habrá de elegir quien coordine los esfuerzos para la defensa de la cuarta transformación.

Hay varios flecos que hemos tocado referente a este asunto.

Algunos que no hemos analizado es precisamente la capacidad que tenga el método para definir acertadamente a un verdadero aspirante presidencial en la práctica.

Primero, la medición principal y las cuatro encuestas espejo ofrecen garantías a priori. Sin embargo, pensemos en el escenario en el que la encuesta principal ofrezca un resultado distinto a las mediciones paralelas… esto podría provocar confusión en las decisiones, y sobre todo en la conformidad de las corcholatas con el resultado y, en consecuencia, con una eventual unidad. Otro escenario es un resultado cerrado, imaginemos que los puntos de ventaja entre el primer y segundo lugar es similar al puntaje de margen de error en la metodología de la encuesta; esto podría generar también inconformidades.

Segundo, nos quita la posibilidad de ver debates y contrastar entre opiniones y visiones de los contendientes. Será un ejercicio un poco con esfuerzos aislados. El contraste lo veremos seguramente entre discursos separados. Se contestarán unos a otros mediante la prensa y redes sociales. Quien logre acaparar la agenda será quien mejore ostensiblemente sus posibilidades.

En definitiva, me parece que la solidez institucional de Morena será sometida a una dura prueba.

Piso parejo. -

El que Morena los considere, ya es ganancia para todos. El mensaje es claro. Piso parejo para todos. Lo ha dicho el propio presidente López Obrador.

Lo estamos viendo en los nombramientos de los sucesores de las corcholatas. AMLO pone más o menos el suelo parejo; por ejemplo, en el gobierno de la CDMX es Martí Batres, lo que significa continuidad para Claudia Sheinbaum. En la secretaría de Gobernación es Alejandro Encinas, continuidad para Adán Augusto. Sin embargo, no hay que perder de vista que Encinas forma parte del mismo grupo político que Adán y Claudia. Dependerá si llega un relevo o él termina la administración. Aun así, el mensaje es piso parejo.

Situación que no se ve de esa forma en cancillería. En la Secretaría de Relaciones Exteriores se nombró a Alicia Bárcena , un perfil muy válido, sin embargo es alguien que probablemente de un viraje al estilo de la SRE, y eso pudiera ser una señal negativa para Marcelo Ebrard. El desempeño de la nueva canciller será un termómetro para analizar lo que sigue en materia de política internacional, también si la estrategia de AMLO busca o no la continuidad en esa área.

Aspirantes. -

Manuel Velasco: vemos a Velasco Coello con un perfil fresco, el más joven de los seis. El chiapaneco sabe el papel que jugará en esta interna. Con su participación, el Partido Verde se fortalece y afianzará seguramente pluris en ambas cámaras, (Senado y Diputados federal). Quizá en otras circunstancias Manuel Velasco hubiese sido protagonista rumbo a la silla presidencial, esta vez no será así.

Ricardo Monreal: el zacatecano como lo ha dicho en repetidas ocasiones puede dar la sorpresa, Ricardo Monreal tiene experiencia y capacidad. Su apuesta es el piso parejo y la transparencia. Es un hombre que no se va a pelear con sus compañeros. Sabe que si el proceso es limpio puede salir fortalecido, una de sus piedras angulares es la familia y su lucha ante las adversidades.

Adán Augusto López: pese a los pronósticos de que el ex Secretario de Gobernación no acudiría a su registro, ha sido todo lo contrario. Adán Augusto se ha llevado el día, primero el respaldo del presidente López Obrador en la mañanera. Segundo; la carta de renuncia y el discurso que dio en agradecimiento. Tercero; el hecho de no aceptar los 5mdp como financiamiento para la interna habla muy bien de él, al anteponer a la gente más vulnerable, “Primero los pobres”. Quienes dudan de la capacidad de López Hernández se equivocan, tiene el respaldo de todo el aparato de gobierno.

Gerardo Fernández Noroña: el hombre de pueblo, como lo llaman, estuvo acompañado de su familia, la porra, música y hasta de los “noroñitas”. Es un hombre de lucha, sabe que ya ganó al ser incluido en el registro de Morena. Conoce a la base de izquierda y sabe cuál es su manera de pensar. Noroña conecta, es claro con la gente. El que su partido lo apoye financieramente es un respaldo tremendo, así podrá moverse por el país como sus compañeros. Noroña puede inyectarle vida al Partido del Trabajo (PT) por un buen rato sí él se lo propone.

Claudia Sheinbaum: dicen que los últimos serán los primeros. Claudia es la única mujer que jugará la interna. En un proceso histórico llega fortalecida, todas las encuestas la colocan en primer lugar. Desde el día del Consejo los reflectores se han enfocado más en ella. La ex jefa de gobierno de CDMX apuesta a la unidad entre todos los aspirantes a la candidatura de Morena rumbo a la sucesión del 2024.

Va la aclaración, Marcelo Ebrard se registró el jueves. Una vez más se adelantó. Primero con el anuncio de su renuncia y ahora con su registro. Estrategia o no, todo cuenta. Todo lleva un mensaje a partir de hoy.

Ahora toca a cada uno desmarcarse, posicionarse, ganarse a sus adeptos, reforzar en sus bases y construir su camino rumbo al 2024.

Si se respeta el piso parejo, veremos un proceso sano. Si la democracia se ejerce, Morena se alzará con un candidato/a ungido por el pueblo.

Todo puede suceder.

Vanessa Félix | Twitter: @vanessafelixmx