El ex gobernador de Hidalgo, Omar Fayad declaró que no descarta irse a Morena después de renunciar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) tras 40 años de militancia.

Su renuncia fue anunciada en exclusiva durante una entrevista el pasado jueves 15 de junio, destacando también las razones que lo llevaron a renunciar al PRI, indicando que había decidido “hacer una reflexión”.

A su vez, Omar Fayad había adelantado que no buscaba irse a ningún otro partido político , como Morena, aunque el 16 de junio indicó que no descarta la idea.

¿No descarta irse a Morena? Esto es lo que dijo Omar Fayad tras renunciar al PRI

En entrevista con Denise Maerker, Omar Fayad explicó lo que será su futuro político tras renunciar al PRI , incluyendo la respuesta a si se irá a Morena.

El ex gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, mencionó que hasta el momento tiene tres propuestas de diferentes partidos para unirse a su militancia, entre ellos Morena .

Aunque declaró que sí está abierto a la posibilidad de integrarse a un nuevo grupo parlamentario , sentenció que no sería a Morena, palabras que ya había dicho ayer (15 de junio)

Esto después de que la periodista preguntara directamente si consideraba la posibilidad de integrarse al partido Movimiento Revolucionario Nacional (Morena).

“No, ayer dije también con toda responsabilidad que no tenía intenciones de transitar Morena”, fue su respuesta exacta, finalizando con: “Dije que a Morena no me iba”.

En entrevista con El Universal el jueves 15 de junio, Omar Fayad había señalado que de momento no se afiliaría a ningún partido como Morena, ya que en estos días reflexionaría sobre su futuro político.

Por lo mismo, Omar Fayad también aclaró que no tiene ningún ofrecimiento para ejercer como embajador , hecho que aunque le encantaría, solamente es un rumor.

Omar Fayad indica que no se integrará a Morena tras renunciar al PRI (Omar Fayad vía Twitter)

Omar Fayad y las razones por la que tras 40 años de militancia, renunció al PRI

Además de redactar su agradecimiento en su renuncia al PRI, Omar Fayad también indicó que el PRI ha sufrido una transformación radical, por lo que las ideas se han visto coartadas.

Eso se lo adjudicó al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien “cerró las puertas a la pluralidad” , resaltando que no planea discutir con él otro año, tiempo que durará su dirigencia.

Por lo mismo, decidió “no seguir peleando en donde no lo quieren”, tal como lo hace la dirigencia del PRI, que no ha permitido que entre al Comité Ejecutivo Nacional.

Dado que Alejandro Moreno no le permitió el acceso, fue un alto para las aspiraciones políticas de Omar Fayad , quien ya había indicado su aspiración a la candidatura presidencial del PRI para las elecciones 2024.

Sin embargo, no solamente descartó esto debido a que el PRI no tendrá candidato propio para dichas elecciones, también la posibilidad de tomar el mando de la dirigencia nacional cuando Alejandro Moreno la deje.