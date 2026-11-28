“Caminito de la escuela, apurándose a llegar. Con sus libros bajo el brazo, va todo el reino animal”. Cri-Cri

“Lo que el mejor y más sensato de los padres desea para su propio hijo, la comunidad debe desearlo para todos sus niños”. John Dewey, La escuela y la sociedad (1899)

Cuarenta pesos y ochocientos mil alumnos. Lo primero es lo que cuesta entrar a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Treinta si eres estudiante o maestro y llevas credencial. A Claudia Sheinbaum le pareció pertinente discutir ese cobro ayer, en la mañanera. El mismo viernes, en Oaxaca, lo segundo: alrededor de 800 mil alumnos de educación básica se quedaron sin clases por segundo día. Para esa cuenta todavía estamos esperando que alguien en el gobierno, quien sea, saque la calculadora.

En Guadalajara abre hoy la edición número 40 de la FIL, con Italia como invitada de honor. Cierra el 6 de diciembre. En Oaxaca el paro de 48 horas concluyó ayer, pero la Sección 22 ya valora movilizarse durante el informe de Salomón Jara, el próximo 1 de diciembre. O sea que es probable que la feria desmonte sus puestos antes de que el gobierno resuelva el pleito. Y aunque el lunes se abran los salones, abrirlos y recuperar lo que se dejó de enseñar son dos trabajos distintos. Esto último puede tardar eternidades…

Sheinbaum dijo que, durante el sexenio de López Obrador, la FIL se volvió un espacio para difundir ideas de derecha. Elogió la entrada libre de la feria que tiene lugar en el Zócalo y confirmó que su secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, asistirá la inauguración en Guadalajara. Hasta para mandar a una secretaria de Estado a una feria del libro hubo que explicar de qué lado quedaban los libros.

Me gusta la Feria del Zócalo. También disfruto la de Minería, donde se cobra, y en Guadalajara he escuchado a escritores que admiro y a otros que me hicieron agradecer que hubiera varias mesas ocurriendo simultáneamente. La gratuidad del Zócalo merece celebrarse. También merece celebrarse, la verdad, que, en una feria, uno pueda entrar y no encontrarse con los mismos de siempre. Escuchar a alguien con quien discrepa y salir con ganas de leerlo. Nunca se me ha ocurrido pedirle a un autor su credencial ideológica antes de abrir su libro.

Que hay un negocio, ¡por supuesto! Y qué bueno que lo haya. Una editorial pequeña puede encontrar distribuidor y un libro mexicano puede encontrar quién lo traduzca. También comen los meseros y se ocupan los hoteles. Para la edición de 2025, la dirección de la FIL reportó una derrama de 7 mil 797 millones de pesos. Wow. Es dinero que circuló por la ciudad, desde la industria del libro hasta los servicios que sostienen nueve días de feria.

Pero si de cuentas se trata, en Oaxaca el gobierno de Claudia tiene cuentas pendientes. La Sección 22 reclama pagos y el cumplimiento de acuerdos que, dice, ya constan en minutas firmadas por las autoridades. Hay historia detrás, pues. En 1980, el movimiento magisterial oaxaqueño se organizó para exigir aumentos salariales y democracia dentro de su propio sindicato. Cuarenta y seis años después, la Federación y el gobierno estatal siguen enseñándole a la dirigencia una lección bastante eficaz: si una minuta firmada se queda en el cajón y un bloqueo consigue la siguiente reunión, ¿qué incentivo tienen los dirigentes para esperar sentados?

Los niños, en cambio, ni siquiera tienen silla en esa mesa (ni pupitre en el aula). La dirigencia puede volver a negociar. El funcionario puede volver a prometer. A la familia le toca averiguar quién cuida a los hijos y, si puede, quién los ayuda a ponerse al corriente en la escuela. Ese “si puede” explica bastante más del rezago educativo que el promedio de alumnos por maestro. Una plaza en la nómina dice muy poco sobre cuántas horas de clase recibió un niño.

Estuve recabando información al respecto y me topé con un estudio de David Jaume y Alexander Willén. Ellos siguieron en Argentina a generaciones expuestas a paros docentes durante la primaria. Encontraron que, con la exposición promedio a esos paros, los ingresos laborales de adultos fueron 3.2% menores entre los hombres y 1.9% menores entre las mujeres. Aquí falta medir el efecto acumulado de las suspensiones. Lo que los investigadores pudieron ver allá es que una cuenta que parecía cerrada al reabrir el aula todavía aparecía años después en el sueldo de quienes habían sido alumnos. Brutal.

El IMCO reconstruyó con datos de la SEP la trayectoria de la generación que empezó la primaria en 2008-2009. De cada cien, 97 terminaron la primaria, 81 la secundaria, 59 el bachillerato y 34 una licenciatura. El mayor abandono se registró en el bachillerato. Para entonces, sin embargo, la escuela lleva años pidiéndole al alumno que cumpla con sus tareas. ¿Quién lleva la cuenta de las veces que la escuela le falló a él?

El INEGI acaba de informar que quienes sí leyeron libros promediaron 3.9 ejemplares en 2026. Y en PISA 2022, casi uno de cada dos estudiantes mexicanos de 15 años de edad evaluados quedó por debajo del nivel básico de lectura. Ahí está la relación entre la feria y el salón. Una feria puede despertar las ganas de leer. La escuela tiene que enseñar a entender lo que dice la página, incluso cuando a quien escribió esa página le cae gordo el gobierno...

A Mario Delgado y a Salomón Jara les toca decir qué adeudos reconocen, qué firmaron, qué les falta cumplir y cuándo. A la dirigencia de la Sección 22 le toca responder por los cierres que decide y participar en la recuperación de las clases. Y a la presidenta, que tuvo tiempo de averiguar cuánto cuesta el boleto de Guadalajara, le toca pedirles cuentas por escuela. Con fechas, horas de clase por reponer y responsables. Una minuta más puede resolverle el día al gobierno. A los niños hay que devolverles el suyo.

El lunes, en Oaxaca, un niño volverá al salón con sus libros bajo el brazo. Vale la pena preguntarle a su maestro qué página alcanzaron a leer el miércoles. Y al gobierno, qué va a hacer para que el niño pueda seguir leyendo la siguiente.

El calendario escolar pasa lista a los niños. ¿Quién le pasa lista al Estado?