Muy a menudo, por la relevancia, se habla del buen desempeño de la presidenta Sheinbaum. Hace unos días, por ejemplo, hicimos un corte de caja del marco tan imponente que significó China. Resulta muy claro, por lo que vimos y oímos, que la mandataria cruzó un diálogo abierto con ministros y jefes de Estado.

El fin, desde que partió al país asiático, fue fortalecer los lazos diplomáticos y encontrar canales de comunicación para una colaboración en temas comerciales. Hablando de ello, por supuesto, podemos decir que nuestra delegación, una parte de ella, se quedó allá para seguir abriendo camino con una de las superpotencias más sustanciales del universo. De hecho, algunos de ellos han salido a escena a dar algunas declaraciones sobre los encuentros de primer nivel.

Con el paso de los días, haciendo una evaluación final, podremos darnos cuenta del grado de efectividad que significó esto no solamente para la economía de México, sino para traernos ideas vanguardistas que fortalezcan las políticas públicas. Empezando por la salud, de hecho, hace poco dijimos que Sheinbaum, en su visita oficial, hizo algunos recorridos por hospitales para observar los avances tecnológicos, pero también para tomar nota de todos aquellos mecanismos que coadyuvan con la atención y el suministro de medicamentos. Creemos que eso, conociendo a Claudia, comenzará a asentarse en los próximos meses ahora que el presupuesto para la salud aumentó. Viéndolo por ese lado, podemos anticipar que los proyectos que vendrán, ya visualizados justamente ahora, serán de gran aporte para continuar impulsando el proyecto de transformación.

Además de ello, siendo una prioridad para la presidenta, el gobierno federal está pugnando porque el espectro administrativo se nutra de ideas que ayuden no solo al desarrollo, sino a mejorar la percepción del país ahora que el tema de la seguridad ha sentado las bases. Alguien que es capaz de garantizar la democracia, la convivencia y el Estado de derecho merece todo el reconocimiento porque, en la primera línea, la prioridad es salvaguardar la seguridad de millones de familias a lo largo y ancho del país. Gracias a ello, la población, al revisar los estudios de evaluación de desempeño, le devuelve el cariño a sus representantes con buenos y positivos comentarios por su quehacer. Atribuyéndoles esa labor, a través de cuestionarios y preguntas expresas, vemos, de una u otra forma, que por encima de cualquier interés particular está el colectivo.

El gobierno de la República, con un plan bien detallado, ha sabido encontrar la brújula para ir poco a poco pacificando el país. Y así, con esa consigna, trasciende el nombre de Omar García Harfuch como una pieza fundamental del engranaje de la presidenta. Él, de los más conocidos del gabinete legal de Sheinbaum, se ha echado al hombro la difícil tarea de generar condiciones propicias para la convivencia. Acudiendo siempre puntual a las mesas de trabajo, coordinadas con la federación, Harfuch, ante todo, es un personaje que sabe tender puentes de trabajo con los gobernadores. Incluso, esta dinámica de participación, en todos los órdenes de gobierno, demanda una atención detallada y pormenorizada para que se cruce información de inteligencia. Depositando muchas de las expectativas en la organización y logística, efectivamente, es como se han dado, por aire y por tierra, una vigilancia y maniobra de los operativos para capturar objetivos prioritarios.

Sé que, como de costumbre, la oposición minimizará esta situación. La cuestión es que, aquí y allá, hablando de las entidades, Harfuch es un buen interlocutor con gobernadores de la Cuarta Transformación, por eso lo ratificó la presidenta en presencia de los medios de comunicación. Con mucha frecuencia, por ejemplo, lo vemos visitando Michoacán, administrado por Alfredo Ramírez Bedolla. Dando resultados el plan que diseñó la mandataria, hablando de justicia social, han caminado los elementos inherentes que reconstruyeron el tejido a través de esquemas eficientes. En esos mismos términos, asestando golpes duros a quienes infringen la ley, ha coordinado quehaceres con Ricardo Gallardo, de San Luis Potosí, lo mismo que Puebla, de Alejandro Armenta.

Preparando esa misma consigna de cooperación y coordinación, podemos citar a los gobiernos de Chiapas, Baja California, Sonora, Veracruz, Tabasco, Yucatán, Estado de México, Guerrero y Colima, que han mejorado y, lo mejor, actúan rápido. Dada esa labor, sin más preámbulo, hay que resaltar la labor irrestricta de Eduardo Ramírez, Delfina Gómez, Alfonso Durazo, Rocío Nahle, Javier May y Marina del Pilar.