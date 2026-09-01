Los tiempos cambian, y una industria como la aviación se transforma día con día; por eso no es nada extraño que Air Canada adopte medidas adicionales a las que ya tiene por protocolo, con la finalidad de facilitar los viajes de sus pasajeros en condiciones de movilidad reducida.

Hace muchísimo tiempo, lo único que marcaba el protocolo con las personas con movilidad limitada, era proporcionar el traslado al avión en una silla pasillera y ¡párenle de contar! Los pasajeros tenían que enfrentarse a infraestructuras, tanto en las terminales aéreas como en los aviones, que no estaban pensadas en lo absoluto para este tipo de viajeros.

Actualmente se tiene cada vez más conciencia de que todos debemos tener un trato digno, y las personas que cuentan con movilidad limitada tienen el derecho de gozar de una infraestructura que también se adapte a ellos.

Por esta razón, Air Canada ha informado, a través de un comunicado, de una nueva política de viajes mucho más flexible, que está pensada en hacer los vuelos más sencillos, y lo más importante, bajar el estrés que suele tener este tipo de pasajeros durante el vuelo. Este nuevo enfoque beneficiará no solo a pasajeros que utilizan dispositivos de asistencia para la movilidad, sino a aquellos que también practican deportes.

Ellos explican que la política recién aprobada tendrá una mayor flexibilidad respecto a los artículos que podrán ir en cabina de pasajeros, y uno de los grandes retos a los que se enfrenta el personal de Air Canada será la detección oportuna de este tipo de pasajeros para identificarlos, y eliminar (así como prevenir) las barreras a las que se puedan enfrentar los pasajeros con movilidad reducida.

De esta política se destacan los siguientes aspectos:

Los pasajeros con movilidad limitada podrán viajar sin costo extra con hasta tres equipos de apoyo para su movilidad.

Estos artículos pueden ser la combinación de varios dispositivos personales de asistencia, así como equipo deportivo adaptado, incluso elevadores personales, o dispositivos de transferencia similares.

adaptado, incluso elevadores personales, o dispositivos de transferencia similares. Además, Air Canada creó una función de “ seguimiento ”, para que se tenga la tranquilidad de poder monitorear los equipos de los pasajeros que se tengan que ir en el área de carga, y tengan la certeza de que llegan al destino.

”, para que se tenga la tranquilidad de poder monitorear los equipos de los pasajeros que se tengan que ir en el área de carga, y tengan la certeza de que llegan al destino. Capacitación del personal en los aeropuertos, para que tengan una mayor sensibilidad al tratar a este tipo de pasajeros, de forma digna y respetuosa en todo momento.

Con esto, además de apoyar a los pasajeros con movilidad reducida que se trasladan por Air Canada, ya sea en viajes de ocio o de negocio, ponen la mira en los atletas que viajan constantemente. Un punto importante es que Air Canada Cargo está dispuesta a trasladar este tipo de dispositivos sin costo alguno dentro de Canadá, en caso de que el dispositivo sea demasiado “grande”.

Para Kerianne Wilson, directora de Accesibilidad al Pasajero de Air Canada, es muy claro que: “…Viajar con un equipo de asistencia para la movilidad puede requerir una planificación considerable y reconocemos la incertidumbre que pueden sentir los pasajeros al separarse de un equipo esencial para su independencia […] Esta nueva política busca ofrecer a los viajeros opciones más consistentes, expectativas más claras y mayor confianza al volar con nosotros. También refleja nuestro compromiso de escuchar a las personas con experiencia propia y de seguir mejorando la accesibilidad a lo largo de todo el proceso de viaje”.

Por otro lado, Meghan Hines, presidenta del Comité Asesor de Accesibilidad de Air Canada, declaró: “Esta política reconoce que las necesidades de accesibilidad no son iguales para todas las personas, y que quienes tienen una discapacidad deberían poder viajar con el equipo que necesitan, sin incertidumbre adicional ni tener que solicitar una excepción”.

Sin duda alguna, la implementación de esta nueva política refleja que la aerolínea sabe que los pasajeros cuentan con diversas necesidades, y que si bien al final serán atendidos con las salvedades que cada caso representa, lo harán siempre bajo un enfoque de trato digno, en el tendrán la certeza de que recibirán el mismo trato respetuoso en todas las etapas del viaje: desde la llegada al aeropuerto, pasando por el área de mostradores, los filtros de seguridad, la sala de última espera, el abordaje a la aeronave, su desembarco cuando se llega al destino final, y al recoger su equipaje.

La idea primordial es que todo ello conlleve un menor estrés.

Por este motivo la directora comercial y de impacto, del Comité Paralímpico Canadiense, Rachael Pinnock dijo sobre estas nuevas medidas que: “Air Canada continúa dando pasos importantes para facilitar los viajes, y esta nueva política marcará una diferencia significativa al hacer que volar sea más sencillo y accesible para atletas de todos los niveles, desde el deporte recreativo hasta el de alto rendimiento.

Esto demuestra el compromiso de la aerolínea de escuchar y aprender de las experiencias y perspectivas de la comunidad del deporte paralímpico, y es muy alentador ver que esas ideas se traducen en cambios prácticos que mejorarán el acceso al deporte y a los viajes. Agradecemos la colaboración continua de Air Canada y su compromiso con el avance de la accesibilidad”.

¡Es una realidad!, para ellos una silla de ruedas -o cualquier otro dispositivo- es mucho más que “una maleta más”, es una extensión de su propio cuerpo, y durante muchos años la política en general fue poner sus sillas u objetos de movilidad en el área de carga de la aeronave; pasarlos a una silla pasillera y sentarlos en su asiento dentro del avión.

Hoy ese tipo de políticas se ha modificado significativamente, en aras de no reducir aún más su movilidad, facilitándoles su autonomía dentro de la terminal aérea y los aviones.

¡Enhorabuena a Air Canada! por este tipo de políticas cada vez más inclusivas. Porque independientemente de si cuentas con alguna discapacidad o requieres apoyo especial de cualquier tipo, la línea aérea ya está pensando en cómo hacer tu viaje más sencillo, y por supuesto, que la experiencia de volar con ellos sea más placentera y relajada.