Aunque las campañas todavía parecen lejanas, la carrera por las gubernaturas de 2027 ya comenzó. Morena cerró el registro de aspirantes a las Coordinaciones Estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, una figura que, en los hechos, suele convertirse en la candidatura del partido para competir por los gobiernos estatales.

El registro concluyó el pasado 27 de junio. Ahora viene un primer filtro de la Comisión Nacional de Elecciones para revisar los expedientes. Después del Mundial continuará la depuración de perfiles y será en septiembre cuando las encuestas definan quiénes encabezarán el proyecto de Morena en cada estado. Sin embargo, desde este momento hay dos entidades donde la sucesión ya comenzó a generar movimientos importantes: Campeche y Quintana Roo.

En Campeche, aunque se han dado a conocer los registros de Pablo Gutiérrez Lazarus, Carlos Ucán Yam y Gerardo Sánchez Sansores, sobrino de la gobernadora Layda Sansores, la verdadera historia no está en los nombres, sino en el mensaje político que dejará la decisión final de Morena.

Layda Sansores declaró públicamente que su sobrino la había “traicionado” al inscribirse en la contienda, incluso señalando que lo hacía por una vía distinta a la que ella respaldaba. Sin embargo, en el ambiente político campechano pocos creen en esa versión. Es ampliamente conocido que Gerardo Sánchez Sansores ha sido uno de los personajes con mayor influencia dentro del gobierno estatal y uno de los operadores políticos más cercanos a la gobernadora. Por ello, la pregunta que realmente se hace la clase política no es si existió una ruptura familiar, sino cuál es la estrategia detrás de este movimiento.

A ello se suma otro elemento: Pablo Gutiérrez Lazarus nunca ha sido considerado un perfil cercano al grupo político de Layda Sansores. Así, la verdadera interrogante rumbo a la sucesión ya no es únicamente quién será el candidato de Morena. La duda es si Gerardo Sánchez Sansores realmente desafió a su tía o si, llegado el momento de la definición, será Layda Sansores quien termine desafiando la decisión que tome la dirigencia nacional de la Cuarta Transformación si el resultado no favorece a su grupo político.

Mientras tanto, la oposición también comienza a reacomodarse. Movimiento Ciudadano mantiene a Eliseo Fernández Montúfar como su principal activo electoral. Tras superar las fuertes diferencias políticas que sostuvo con Alejandro Moreno, hoy existen señales de una mayor coordinación entre Movimiento Ciudadano, el PRI y el PAN para construir un bloque competitivo rumbo a 2027.

Las primeras encuestas muestran una contienda mucho más cerrada de lo que muchos imaginaban hace apenas unos meses, lo que convierte a Campeche en uno de los estados donde la sucesión podría definirse por márgenes muy reducidos y donde las decisiones internas de Morena podrían resultar tan importantes como la fortaleza de la oposición.

En Quintana Roo la competencia interna luce todavía más intensa, pero más fácil. Los perfiles que han hecho público su registro son Rafael Marín Mollinedo, Eugenio “Gino” Segura y Marybel Villegas. Es, probablemente, una de las disputas internas más fuertes que tendrá Morena en todo el país. Por que no olvidemos que el niño verde vive en Cancún y tiene una gran influencia en la decisión, será verde o será guinda, por que lo que esta claro es que hasta hoy diversas mediciones conocidas hasta ahora colocan a Rafael Marín como el aspirante mejor posicionado, y si la decisión depende de las encuestas internas pues el candidato es Rafael Marin Mollinedo.

También será importante observar el papel de la gobernadora Mara Lezama y del grupo político vinculado al Partido Verde, que buscará tener influencia en la definición del candidato.

Todavía falta más de un año para las elecciones, pero las definiciones comenzaron. Las próximas semanas serán decisivas para Morena, que deberá equilibrar liderazgos, evitar fracturas y seleccionar a los perfiles con mayor competitividad. Porque si algo quedó claro con el cierre de los registros, es que la verdadera batalla rumbo a 2027 ya no se libra entre partidos. Hoy, la primera gran contienda está dentro de Morena.