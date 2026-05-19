Es una noticia de enorme relevancia la cancelación de un proyecto tan dañino para uno de los mares más bellos de nuestro país y del mundo: el Caribe mexicano. La decisión anunciada por la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena —obviamente autorizada por la presidenta Claudia Sheinbaum—, de negar la autorización al megaproyecto Perfect Day at Costa Maya, de Royal Caribbean, en Mahahual, demuestra que sí puede existir un límite ambiental frente al turismo depredador llegado de Estados Unidos y la especulación inmobiliaria disfrazada de desarrollo.

El caso importa porque Mahahual no es cualquier sitio: sus aguas forman parte de la zona de influencia del Sistema Arrecifal Mesoamericano, la segunda barrera coralina más grande del planeta, que se extiende a lo largo de más de mil kilómetros. El proyecto pretendía duplicar la capacidad del actual puerto de cruceros para recibir hasta 21 mil pasajeros diarios, privatizando playas públicas y amenazando directamente los flujos de agua que alimentan los manglares. Organizaciones ambientalistas y habitantes de la región alertaron, con éxito, sobre los impactos irreversibles en los arrecifes, el desplazamiento de la fauna y la destrucción de la identidad cultural y social del lugar.

La presidenta mexicana, científica y ambientalista, tomó la mejor decisión: decir NO a una nueva agresión a la naturaleza cometida por irresponsables empresas extranjeras .

Esta resolución conecta directamente con otra batalla ambiental decisiva, en la que deberá jugar también un rol determinante la presidenta Sheinbaum, una mujer formada en la ciencia que conoce la importancia de rectificar cuando resulta necesario hacerlo: la defensa del Golfo de California, un ecosistema único en el mundo donde sobrevive la críticamente amenazada vaquita marina —de la cual quedan apenas unos cuantos ejemplares en el Alto Golfo— y donde migran, se alimentan y se reproducen grandes cetáceos, entre ellos la ballena azul (el animal más grande de la Tierra) y la ballena jorobada. En santuarios como Loreto, el verdadero atractivo no es el turismo de megapuertos, sino precisamente el mar vivo, el silencio, el paisaje y el canto de las ballenas, tal vez los únicos animales que han llegado a las salas de conciertos donde se ejecuta música culta.

Por ello, tendría plena coherencia ambiental que el gobierno federal revisara proyectos de gran calado en la región. Uno de los más preocupantes es el Proyecto Saguaro, de Mexico Pacific (el proyecto de la planta se conoce como Saguaro Energies): un megaducto y una planta de licuefacción destinados a exportar gas natural desde Texas a Asia a través de Sonora, lo que implicaría el tránsito constante de enormes buques metaneros cruzando el Golfo de California. Un negocio que solo beneficiaría a los gaseros texanos y dejaría pocos empleos en México: su aportación al desarrollo y al crecimiento de nuestra economía sería marginal.

Lo anterior, sumado a la controvertida idea de convertir a Loreto en un “puerto de altura”, alteraría drásticamente el entorno marino mediante contaminación acústica submarina —que desorienta a los cetáceos— y elevaría el riesgo de colisiones fatales con las ballenas. La presidenta Sheinbaum, científica y ambientalista, tiene que poner orden porque ya no es aceptable que el afán de lucro de compañías estadounidenses destruya lo mejor que tenemos, como ese “acuario del mundo” fuertemente amenazado, término con el que Jacques Cousteau bautizó justamente a este mar.

Muchos habitantes, científicos y sectores turísticos de Loreto han defendido desde hace años un modelo radicalmente distinto: turismo de naturaleza de bajo impacto, conservación marina y desarrollo compatible con el ecosistema .

La señal política de fondo tras lo ocurrido en Mahahual define a Sheinbaum: ella personifica la sensatez capaz de dar marcha atrás cuando las circunstancias lo exigen. Esto abre la puerta para abandonar el viejo paradigma de megaproyectos turísticos y energéticos pensados únicamente para maximizar flujos y ganancias de corto plazo, y consolidar el nuevo modelo de desarrollo mexicano con la 4T: aquel en el que el patrimonio ecológico sea considerado riqueza estratégica nacional.

En un siglo marcado por la crisis climática y la degradación de los océanos, proteger los arrecifes de Quintana Roo, los manglares y las rutas de las ballenas en el Golfo de California posee un valor ecológico, cultural y social infinitamente mayor que cualquier supuesto progreso que las comunidades no quieren porque atenta contra el mayor patrimonio de nuestro pueblo: sus bellísimos mares.

Posdata . Dejo enseguida la síntesis de una carta dirigida a la presidenta Sheinbaum sobre Loreto. La firma la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN):

“El Grupo de Trabajo de la UICN sobre Áreas Protegidas de Mamíferos Marinos está profundamente preocupado al enterarse de un nuevo decreto en México que pretende reclasificar el Puerto de Loreto en Baja California Sur como un puerto comercial de aguas profundas.

“Ubicada en el Área Importante para Mamíferos Marinos (IMMA) del Golfo de California, la Bahía de Loreto es una zona de alimentación y refugio para ballenas azules, incluyendo madres con crías. Además de ser un IMMA, el área se superpone con un Parque Nacional y un Sitio Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

“El Área Marina Protegida de la región es de importancia mundial por su extraordinaria diversidad, que incluye 33 especies de mamíferos marinos, entre ellas la vaquita marina, en peligro crítico de extinción, así como ballenas jorobadas y grises, y ballenas azules, también en peligro de extinción. Estos cambios normativos para reclasificar un puerto clave dentro del área protegida podrían comprometer la integridad de este ecosistema y, por lo tanto, son motivo de grave preocupación, no solo a nivel nacional, sino también internacional.

“El Grupo de Trabajo ha escrito a la presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, para solicitarle que ‘lleve a cabo una evaluación ambiental independiente y con base científica’, que ‘explore medidas de mitigación como el desvío de rutas marítimas y las restricciones de velocidad’, y que ‘armonice las decisiones con los compromisos nacionales e internacionales en materia de biodiversidad”.