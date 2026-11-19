Quiero comenzar parafraseando a un poeta mexicano, uno que dijo que “la penas son fugaces en tanto que la dicha persevera”; así sentenció el zacatecano Ramón López Velarde, y vaya que tenía razón. Hoy tengo, siento y vivo la dicha de que después de un poco más de tres lustros Mexicana de Aviación regrese a este destino. En estricto sentido, lo hace la Aerolínea del Estado Mexicano, pero lo hace con la marca comercial que adquirió y estoy segura de que llenará de alegría la tierra roja zacatecana.

Con este nuevo vuelo la aerolínea suma su destino número 20, y cierra el año con una flota de 10 aeronaves, ya todas certificadas. Y aprovecho para hablar un poco del tema: lo “normal” es que la gente desconozca el funcionamiento de la industria aérea; lo que no lo es, o por lo menos yo me niego a “normalizar”, es que personas le pasen información errónea o incompleta a los periodistas, con la única intención de golpear políticamente, sembrando la duda y dando por válidos hechos que no lo son.

Y por eso me desvío -durante tres párrafos- del tema principal, porque les quiero platicar que hace unos días se publicó que “fuentes cercanas” confirmaron que una aeronave de Mexicana había volado sin la certificación correspondiente. Una realidad es que la certificación de una aeronave no se agota en un solo acto, sino que debe cumplir varios puntos, muchos de ellos de carácter administrativo, y verdadero papeleo que en este caso la aerolínea ya tenía listos cuando la nave en cuestión llegó de Brasil a tierras mexicanas.

Para la obtención del Certificado de Operador Aéreo (AOC, por sus siglas en inglés) Mexicana de Aviación le debe demostrar a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) que están cubiertos puntos esenciales; primero: contar con la aeronave, la cual ya había llegado; mostrar que cuentan con los manuales de procedimiento, porque ustedes deben saber que cada avión trae su propio manual; además, que cuenta con el personal capacitado para operar, desde los pilotos, sobrecargos, y técnicos de mantenimiento, para que su operación sea segura.

Es evidente que la aerolínea cumple con todos los requisitos, y que cada vez que llega una aeronave los trámites para su certificación se van haciendo desde antes de su llegada, y me refiero al papeleo y el llenado de distintos formatos oficiales ante las autoridades competentes. De hecho, en anteriores llegadas de equipos de Mexicana de Aviación, los reporteros han preguntado ¿Y ya mañana vuela este avión?, y la aerolínea ha respondido que si bien es cierto quieren hacerlo pronto, hay una serie de pasos previos que se deben cumplir. Por eso considero que es un verdadero despropósito utilizar un hecho aislado, y sobre todo falso (porque se aclaró que ninguna aeronave puede volar sin certificación) para golpeteo político.

Ahora sí, regresando a la inauguración de este nuevo destino, tanto el Aeropuerto Internacional de Zacatecas como su Secretaría de Turismo están muy emocionados en que se voltee a ver esta hermosísima ciudad colonial de cantera rosa.

Tiene una oferta de tres vuelos semanales, saliendo los días martes y jueves del Aeropuerto Internacional que lleva el nombre de otro orgulloso zacatecano: Felipe Ángeles (AIFA); ambos días saliendo a las 10:20 de la mañana para llegar a las 11:25; y el regreso saliendo del Aeropuerto Internacional de Zacatecas “General Leobardo C. Ruíz” (ZCL), a las 12:05 para aterrizar en México a las 13:10; el tercer vuelo es los días domingo saliendo del AIFA a las 15:50 para aterrizar a las 16:55, y el regreso está programado a las 17:35 para estar llegando a las 18:40.

Son horarios ideales para los viajeros, y por supuesto los vuelos serán operados en la moderna flota de Mexicana compuesta por aviones E2 190 y 195. Los cuales se destacan por lo silencioso de sus motores, y como suelo decir los condenados “ronronean” bien bonito, con una configuración de dos asientos, en aviones de pasillo único, ¡una maravilla!

Fui invitada al vuelo inaugural, y pude comprobar que se aprovechó para dar -como cortesía- una pequeña probadita de lo mucho que se puede encontrar en Zacatecas; nos obsequiaron unos bellos jarritos con mezcal “El Zacatecano”, pues el estado tiene la autorización de usar la denominación de origen; pero no solo ofrecieron mezcal, sino también vino.

Se nos presentó la mezcla trivarietal Syrah-Merlot-Tempranillo de la bodega “Casa Real”, que son vinos de altura, este llamado “Tierra Adentro”, que se produce en 60 hectáreas de una tierra rodeada de magueyes y su característica tierra roja llena de viñedos que poco a poco han ido construyendo su fama y tradición.

Y para cerrar este tema, les comparto que el responsable de estos vinos es el Dr. Joaquín Madero Tamargo, descendiente de la familia Madero y de Hugo D´Acosta López, enólogo reconocido internacionalmente.

Una característica especial de este vuelo es que fue tripulado en su totalidad solo por mujeres: comenzando por la capitán Valeria Casas, responsable de haber traído una de las 10 aeronaves que ahora conforman la flota de la nueva Mexicana, acompañada dentro de la cabina de pilotos de la primer oficial Ana Laura Uribe Almaraz.

De verdad, qué orgullo y felicidad me da que más mujeres se integren a una profesión que todavía sigue siendo mayoritariamente masculina, dejando claro que las mujeres no tenemos límites para alcanzar los sueños.

Y por parte de la tripulación de cabina comencemos con la supervisora Nadia Sofía Ruíz Morales, y las sobrecargos Ericka Sidney Contreras Reynosa y Génesis Getzabet Valdez Rodríguez.

Con conocimiento de causa, porque es mi área de expertise, puedo decir con una mano en la cintura que las tripulantes de cabina tienen un adiestramiento fabuloso, tanto en los procedimientos como en servicios a bordo.

Te reciben en la aeronave con una enorme sonrisa, te preguntan por tu asiento y te indican dónde se ubica; así como dar las instrucciones de seguridad a quienes viajan en ventanillas de emergencia, la seriedad con la que dan el anuncio de seguridad de qué hacer en caso de una emergencia, y el trato con los pasajeros es con una calidad y calidez inigualables.

De verdad, todas las personas que me han contactado para decirme cómo les fue en su vuelo con la nueva Mexicana coinciden en que el trato fue espectacular, y yo que soy sumamente fijada, observo cómo preparan la cabina, tanto para despegues como aterrizajes, les doy un fuerte y merecido aplauso.

También nos acompañó Paola Castillo, que es técnica de mantenimiento a bordo, y trae a la aeronave en su punto, o sea inmejorable, se cuidan todos los detalles y eso es imprescindible para una operación segura. Y que además es ejemplo para que otras jóvenes se acerquen al mundo aeronáutico desde otra arista.

Ahora hablemos del destino: Zacatecas y yo tenemos una muy larga historia, esto es porque tengo familia en esas tierras, así que cada vez que había una reunión familiar en la casa de mi tía -casada con un zacatecano- era probar el queso de tuna, ojo no es realmente un queso sino un dulce tradicional de raíces prehispánicas.

Para mí es una ciudad bellísima de color rosa, con el cielo más azul que jamás he vuelto a ver en mi vida, y unas nubes, que seguramente harían la delicia de Gabriel Figueroa.

Es un lugar impresionante lleno de cultura, de museos, conventos e iglesias, con una historia ligada a la minería de la zona, y el único lugar en que he podido confirmar que los fantasmas existen; eso sí, nunca me tocó ver a los niños corriendo por el pasillo del Hotel Emporio, ni tampoco a la señora de la plancha, que cuenta la leyenda se aparece para ofrecerte ese servicio. ¡No!, a mí se me sentaron en la cama mientras estaba acostada viendo la televisión en una pernocta.

El hotel en que nos hospedábamos tenía la fama de estar “embrujado”, así como también tiene la fama el Mesón de Jobito e incluso en el Hotel Quinta Real en su bar que se ubica literalmente en los toriles de una plaza de toros construida en 1866 y que en los años noventa se transformó en hotel.

También está el Museo Francisco Goitia, uno de los más bellos, así como el Museo Rafael Coronel, el Museo Manuel Felguérez, el Museo Pedro Coronel, el Museo de la Mina del Edén, el Museo Manuel M. Ponce, tan solo por nombrar algunos de los museos que tiene este lugar.

Y si de gastronomía hablamos, tiene la mejor birria que he probado en mi vida, en el Mercado Arroyo de la Plata, o las gorditas “Doña Julia”, no se las pueden perder; también está el restaurante “Los Dorados de Villa”, donde se come comida mexicana espectacular, y tienen que probar sus famosas enchiladas zacatecanas.

Pero si son más carnívoros, La Garufa es un restaurante argentino excelente donde sales literalmente rodando de lo bien que se come, y está al lado del Mesón de Jobito frente al parque “Jardín Juárez”; y es que por donde camines, Zacatecas es hermoso y espectacular.

Además de la Catedral, la ciudad cuenta con unas iglesias de ensueño como la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima de estilo neogótico, de cantera rosa; y también cuenta con su acueducto, cerca del parque Sierra de Alica.

Es una gran oportunidad que tienen para conocer una de las ciudades coloniales más bellas de México, y de las mejores conservadas; lo mejor, ahora saliendo del AIFA y en la nueva Mexicana, ¡más que excelente!

Por cierto, me gusta mucho el nuevo slogan de la aerolínea: “Mexicana, conectando a México con México”.