Walmart de México y Centroamérica lanzó la iniciativa nacional “Precios que no se tocan”, con la que mantendrá congelados -e incluso con posibilidad de bajar-, los precios de más de 4,000 artículos esenciales hasta el 20 de noviembre de 2026.

“Al mantener el precio de miles de productos, no solo les damos ahorro: les damos la certeza de que hay Precios que no se tocan, pase lo que pase”. Cristian Barrientos, presidente y director general de Walmart de México y Centroamérica

Pase lo que pase, en Walmart hay “precios que no se tocan” (Elizabeth Flores)

“Precios que no se tocan” aplica en más de 3,000 tiendas de Bodega Aurrera y Walmart, así como en sus plataformas digitales.

Con productos básicos como leche, huevo, pollo, café y artículos escolares, Walmart busca brindar certidumbre económica y apoyar directamente el presupuesto de millones de familias mexicanas.

Pase lo que pase, en Walmart hay “precios que no se tocan”

La campaña “Precios que no se tocan” contempla productos básicos como despensa, frutas, verduras, carnes, higiene personal, limpieza, farmacia, artículos para bebés y mascotas.

Pase lo que pase, en Walmart hay “precios que no se tocan” (Elizabeth Flores)

Ejemplos específicos incluyen alimentos de alta relevancia cotidiana como leche, huevo, pollo, res, pan, café y aceite, además de artículos escolares por el regreso a clases.

Pase lo que pase, en Walmart hay “precios que no se tocan” (Elizabeth Flores)

Cristian Barrientos, presidente y director general de Walmart de México y Centroamérica, destacó que la propuesta responde a un consumidor más cauteloso que busca planificar su gasto. “Al mantener el precio de miles de productos, no solo les damos ahorro: les damos la certeza de que hay Precios que no se tocan, pase lo que pase”.

La iniciativa, que ya ha sido implementada con éxito en Chile y Centroamérica, se suma a otros programas de apoyo como el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) y la campaña “Morralla” de Bodega Aurrera.

Pase lo que pase, en Walmart hay “precios que no se tocan” (Elizabeth Flores)

Cada artículo participante en “Precios que no se tocan” estará claramente identificado en los estantes físicos y digitales de las tiendas a través de señalizaciones especiales conocidas como stoppers.

Pase lo que pase, en Walmart hay “precios que no se tocan” (Elizabeth Flores)

Con una presencia que alcanza al 80% de los hogares mexicanos diariamente mediante casi 6 millones de transacciones al día, Walmart busca que “Precios que no se tocan” tenga un impacto significativo y directo en la economía nacional.