Faltan casi tres meses para el comienzo de El Buen Fin 2025 y ya prepara sorpresas en descuentos y promociones con OXXO y Walmart.

En ediciones anteriores, OXXO no había sido empresa partícípe en la temporada de descuentos que se realiza año con año en México.

No es el caso de Walmart, que sí participó en El Buen Fin años atrás, pero dejó de sumarse en 2019 por el lanzamiento de su propia campaña de descuentos ‘El Fin Irresistible’.

Ahora, El Buen Fin 2025 tan esperado por los consumidores alista sorpresas con OXXO y Walmart; te contamos de qué se trata.

OXXO y Walmart se sumarán a El Buen Fin 2025; alistan sorpresas

Roberto Campa, director de Asuntos Corporativos de FEMSA (grupo propietario de OXXO), confirmó que por primera vez OXXO se sumará a El Buen Fin 2025.

El director aseguró que ya preparan promociones atractivas para sus consumidores, requisito para poder participar en el evento de descuentos.

Por otra parte, la Secretaría de Economía adelantó que también ya se alcanzó una negociación con Walmart para que regrese a El Buen Fin en esta edición número 15.

Enrique Salomón, director general de Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía, dijo que estarán trabajando de la mano de Walmart para preparar las sorpresas en El Buen Fin 2025.

Con la adhesión de OXXO y el regreso de Walmart, la Secretaría de Economía espera que otros comercios se sumen a esta edición 2025 y se supere así el número de empresas participantes.

OXXO y Walmart en El Buen Fin 2025 (Vía X)

¿Cuándo será El Buen Fin 2025? Ya hay fecha

Por primera ocasión, El Buen Fin 2025 añadirá un día más al evento de descuentos y promociones más grande de México.

De manera que para la edición 2025, El Buen Fin se realizará del jueves 13 de noviembre al lunes 17 de noviembre.

El propósito del evento comercial es reactivar la economía fomentando el consumo y mejorando la calidad de vida de las familias mexicanas, por lo que al extenderlo un día adicional, se impulsará todavía más la economía.

Además, con OXXO participando en El Buen Fin 2025, la Secretaría de Economía resaltó que más del 90% de sus productos son hechos en México, de modo que se fortalecerá el consumo interno.