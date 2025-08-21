La empresa minorista más grande del mundo, Walmart, entrará a la competencia contra los neobancos como Mercado Libre, Nu y Spin by Oxxo gracias a la cuenta Cashi.

Así lo dio a conocer Santiago Benvenuto, director de Soluciones Financieras de Walmart, quien celebró que se han logrado abrir más de 100 mil cuentas de Cashi en un sólo mes.

Cashi ha llamado la atención por ser una aplicación de monedero digital, similar a una billetera electrónica, que permite a los usuarios realizar pagos en tiendas en línea y físicas de Walmart, Bodega Aurrera y Sam’s Club.

App Cashi de Walmart (Especial)

Estas son las ventajas de Cashi de Walmart sobre Mercado Libre y Nu, según directivos

El director de Soluciones Financieras señaló que son varias las ventajas que tiene Cashi sobre otros neobancos como Mercado Libre y Nu, pues, para empezar, existen más de 3 mil tiendas de Walmart.

Señaló que diariamente recorren sus pasillos casi 6 millones de clientes, lo que se suma a que otros 2 millones de personas usan todos los días sus plataformas de servicio online Walmart.

Otra ventaja sobre Mercado Libre y Nu, es que podrán aprovechar el programa de lealtad Walmart y Bodega Aurrera Beneficios, el cual sumaba 74.2 millones de clientes hasta junio 2025.

¿Cashi de Walmart también dará rendimientos como Mercado Libre y Nu?

El director de Soluciones Financieras de Walmart, Santiago Benvenuto, dijo que Cashi tiene el objetivo de que sus clientes c omiencen a ahorrar dinero, así como acceder a e-commerce y tener mayor control sobre sus finanzas.

No obstante, Nicolás Rojas, director de Marketin, señaló que por el momento Walmart no está en busca de otorgar rendimientos como Mercado Libre y Nu, pues este beneficio no resuelve las necesidades de sus clientes.

Cuando tú entiendes que para un cliente que le cuesta llegar a fin de mes, una cuenta de rendimientos, por ejemplo (…) No es el beneficio que necesita, sino lo que necesita es la solución financiera, telefónica, más económica todos los días, es donde nosotros nos diferenciamos Nicolás Rojas

En su lugar, su propuesta principal son bonificaciones o “cashback” promocional, no la acumulación de intereses.