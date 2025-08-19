El Gobierno de Estados Unidos hizo una advertencia a los consumidores de tiendas como Walmart para evitar la compra de un posible camarón radioactivo, el cual se comercializa a través de la marca Great Value.

Por medio de un comunicado, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) explicó que el consumo de ciertos camarones crudos de Great Value, puede generar graves consecuencias en la salud de los consumidores.

En este sentido, la FDA recomendó a los usuarios de Walmart desechar este tipo de productos y no consumirlos ni servirlos, mientras que a las tiendas minoristas también se les instó a desechar este comestible y no venderlo.

De igual forma, las autoridades señalaron que si algún consumidor sospecha haber estado expuesto a niveles elevados de cesio, debe acudir lo más pronto posible con un médico.

Walmart; camarón radioactivo de la marca Great Value podría generar mayores riesgos de cáncer, según FDA

En torno al caso del camarón radioactivo de la marca Great Value, la FDA explicó que ningún producto con resultado positivo o alerta de cesio-137 ha ingresado al mercado de Estados Unidos, ya sea en Walmart o en cualquier otra tienda de autoservicio.

Sin embargo, se explicó que este producto infringe la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, ya que pudo haber sido preparado, envasado o almacenado en condiciones insalubres que podrían representar un riesgo de seguridad.

De acuerdo con la FDA, el principal efecto preocupante para la salud tras el consumo de este tipo de camarón es un mayor riesgo de cáncer, debido al daño al ADN de las células vivas del cuerpo.

Walmart: ¿Qué tipo de camarón señaló la FDA como radioactivo?

Dado el componente cesio-137, la FDA señaló cierto tipo de camarón de la marca Great Value como radioactivo, por lo que advirtió a los consumidores de Walmart desechar este producto en caso de haber sido adquirido.

Los tipos de camarones a los que hicieron referencia las autoridades de Estados Unidos son: