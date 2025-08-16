La cadena de tiendas de autoservicio, Walmart, vende la cerveza Modelo chiquita de 300 mililitros por la que se generó una polémica unos cuantos días atrás en el estado de Puebla.

Así ocurrió cuando asistentes a un baile en el municipio de Santiago Miahuatlán, Puebla, acusaron que en el evento se vendió una mini lata de cerveza de la que indicaron, sería una versión clonada.

Sin embargo, más tarde se supo que la cerveza Modelo chiquita que se vendió en el baile sí existe, pues incluso se puede comprar en Walmart y acá te contamos cuál es el precio del six pack.

Cerveza Modelo chiquita (Especial)

Walmart vende la cerveza Modelo chiquita que algunos creyeron que era clonada

El 4 de agosto de 2025, la Banda Arrolladora ofreció un baile en Santiago Mihuatlán, Puebla, en el que se vendió una cerveza Modelo chiquita que algunos asistentes no conocían y acusaron que sería clonada.

El caso se difundió en redes sociales, donde se hizo eco a los señalamientos sobre la posibilidad de que la mini lata de 330 mililitros sería una versión pirata, sin embargo, Grupo Modelo explicó que la cerveza sí existe.

Lo anterior se puede comprobar con una simple búsqueda en internet, pues en los resultados se arrojan diversas opciones para comprar la cerveza Modelo chiquita, entre ellas la página de Walmart.

En el portal web de la cadena de tiendas de autoservicio que opera en todo México, se destaca que se encuentra a la venta la mini lata en la presentación más común, es decir el six pack.

Sin embargo, tanto el Walmart, como en Bodega Aurrera —los dos supermercados que pertenece al mismo grupo corporativo— se destaca que de momento la cerveza Modelo chiquita no está disponible.

Mini lata de cerveza Modelo es más común de lo que imaginas (Walmart)

Walmart vende la cerveza Modelo chiquita; ¿cuál es el precio del six pack de la mini lata?

Aunque Walmart sí vende la cerveza Modelo chiquita, de momento no está disponible y no se sabe a qué precio se vende en las sucursales del supermercado, pero hay otras opciones en las que sí se puede adquirir.

Tal es el caso de otra conocida cadena de tiendas de autoservicio, Soriana, pues en su página de internet se refiere que el six pack de mini lata de 330 mililitros, tiene un precio de 109 pesos.

Si a estas alturas te preguntas si la cerveza Modelo chiquita vale su precio, coma en cuenta que el six de 330 mililitros cuesta menos por mililitro que el de 355, aunque la diferencia es de solo tres centavos por litro y no representa ahorro real.

En el mismo sentido, se debe destacar que la lata regular de 355 mililitros ofrece más volumen, debido a que el six pack da casi media cerveza extra por nueve pesos, es decir que si priorizas cantidad, esta conviene más.