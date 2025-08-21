Se reveló el nuevo vaso de El extraño mundo de Jack en Starbucks pero ¿ya hay precio?, ¿se venderá en México? Te decimos lo que se sabe de este coleccionable de Disney.

Pues a través de sus redes sociales, Disney reveló su nueva colaboración con Starbucks: el nuevo vaso de El extraño mundo de Jack.

Este es el vaso de El extraño mundo de Jack en Starbucks de Disney

Disney dio a conocer cómo luce su nuevo vaso de El extraño mundo de Jack en Starbucks, su nueva colaboración.

Este vaso coleccionable de El extraño mundo de Jack en Starbucks saldrá a la venta el próximo 22 de agosto en la Disney Store.

Es decir que este nuevo vaso de El extraño mundo de Jack en Starbucks, llega justo antes de celebrar Halloween.

El vaso de El extraño mundo de Jack en Starbucks cuenta con las imágenes de Jack y Sally, y se espera que el 22 de agosto se revelen más detalles sobre él.

De momento, la venta del vaso de El extraño mundo de Jack en Starbucks, se venderá en Disney Store, en tiendas físicas y en línea.

No obstante, cabe recordar que de hecho el próximo 22 de agosto se inaugurará una Disney Store en Perisur, CDMX por lo que es probable que pueda encontrarse el vaso de El extraño mundo de Jack de Starbucks.

Vaso de El extraño mundo de Jack en Starbucks (Disney Store)

¿Ya hay precio del vaso de El extraño mundo de Jack en Starbucks?

Este 21 de agosto se hizo la revelación en redes sociales del nuevo vaso de El extraño mundo de Jack en Starbucks.

El nuevo vaso coleccionable de El extraño mundo de Jack en Starbucks estará disponible hasta el próximo 22 de agosto en la Disney Store; por lo que hasta el momento no hay precio oficial.

Pero es posible que el nuevo vaso coleccionable de El extraño mundo de Jack en Starbucks, se venda en Disney Store entre los 39 a 50 dólares, es decir los 731 a 938 pesos aproximadamente.

Habrá que esperar hasta el 22 de agosto en punto de las 9:00 am hora México, para saber más detalles de este nuevo vaso coleccionable de El extraño mundo de Jack de Starbucks y Disney.