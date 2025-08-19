Ya se reveló la próxima colección de Starbucks en 2025, por lo que te damos detalles de precio, qué incluye y cuándo saldrán a la venta en México.

Pues a través de redes sociales ya se reveló la colección que llega a Starbucks en 2025.

Esta es la próxima colección de Starbucks en 2025

Si bien a partir del pasado 18 de agosto se llevó a cabo la primera venta de otoño 2025 en Starbucks, ahora se ha filtrado la próxima colección que vendrá para este año.

Se trata de una colección de Starbucks en 2025 con temática espacial, y de momento aún no hay precio.

No obstante se sabe que esta colección de Starbucks sí saldrá este 2025 y constará de 7 piezas en total:

1 Termo de Acero de 24 oz o 710 ml

1 Vaso de Acrílico de 24 oz o 710 ml

1 Termo de Acero de 20 oz o 591 ml

1 Vaso de Acrílico de 16 oz o 473 ml

1 Taza de Cerámica con forma de Bearista de 14 oz o 414 ml

Pines esmaltados y Conjunto de broches de metal con temática espacial

1 Llavero tipo vasito de Starbucks

¿Cuándo sale la nueva colección de Starbucks en 2025 con temática espacial?

En redes sociales se reveló cuál será la próxima colección de Starbucks en 2025, la cual tendrá una temática espacial.

No obstante, aún no se revela cuándo podría salir esta nueva colección de Starbucks en 2025 y no hay más detalles.

Cabe mencionar que el pasado 18 de agosto comenzó la preventa y venta del la colección de otoño de Starbucks.

Por lo que es probable que esta nueva colección de Starbucks en 2025 que se filtró en redes, tarde algunos meses en salir.

Así que habrá que estar atentos a las publicaciones y detalles que ofrecen en las redes sociales oficiales o a la app de Starbucks para saber más de la nueva colección 2025.