Este martes Unilever anunció en un comunicado la venta de marcas pertenecientes a su división de alimentos: las sopas Knorr, la mostaza Maille y la mayonesa Hellmann’s.

Tras un acuerdo de 15 mil 700 millones de dólares, ahora dichos productos se fusionarán con el grupo estadounidense McCormick & Company.

Se espera que la fusión esté concretada para mediados del próximo 2027.

Unilever deja su división de alimentos a McCormick

Con la venta de Knorr, Hellmann’s y Maille, ahora Unilever se dedicará exclusivamente a los productos cosméticos, de higiene y para el hogar .

Entre las marcas que destacan dentro de este giro comercial se encuentran los jabones Dove y los desodorantes Axe que, de acuerdo con la empresa, generaron ingresos de 42 mil millones de dólares en 2025.

El aucerdo entre Unilever y McCormick también incluye que el comprador pueda ofrecer acciones equivalentes al 35% del nuevo conjunto por cada inversor.

Del mismo modo, se estipuló que Unilever tendrá todavía una parte del 9.9%, la cual irá vendiendo progresivamente.

Por el otro lado, la empresa británica subrayó que en 2025 las marcas que hoy vendió dejaron ingresos de 20 mil millones de dólaes.

Mientras que la división de alimentos fue valorada en 44 mil 800 millones de dólares.

Entre las marcas de alimentos estrella de McCormick se encuentran: las especias Ducros, los ingredientes para repostería Vahiné y la mostaza French’s.