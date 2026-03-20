El nombre de Pedro Sola está nuevamente en la conversación en redes sociales luego del anuncio de que la marca de mayonesa McCormick podría comprar Hellmann´s.

¿Que le devuelvan lo que pagó Pedro Sola como sanción? Cabe recordar que Pedro Sola tuvo que pagar una parte del costo de la mención de Hellmann´s que accidentalmente cambió al intentar presentar un comercial de McCormick en Ventaneando.

Dicho error le costó a Pedro Sola 75 mil pesos a parcialidades en el año 2008.

Si dicha situación hubiera ocurrido en estos tiempos probablemente no habría causado mayor afectación para ambas marcas de mayonesa.

Redes reaccionan al “economista top” Pedro Sola y probable compra de Hellmann´s por parte de McCormick

En redes sociales han recordado el episodio considerando a Pedro Sola como “visionario” y otros han compartido memes del momento bochornoso que le hizo pasar vergüenza al conductor de Ventaneando, en TV Azteca.

Otras reacciones sobre Pedro Sola han sido considerarlo “economista top, siempre tuvo información privilegiada”, ello en referencia a su carrera como economista que desempeñó en altos cargos de gobierno pero que dejó por su carrera televisiva.

Unilever, dueña de Hellmann´s confirma interésde McCormick, por su mayonesa

El 19 de marzo se publico que Unilever, dueña de Hellmann´s, está en pláticas para fusionar su negocio de alimentos con McCormick.

McCormirck hizo una oferta relacionada a su negocio de alimentos, el cual incluye Hellmann´s y cubos para caldo de pollo Knorr.

De concretarse, Unilever se quedaría con sus negocios de categorías no alimentarias:

Belleza

Cuidado personal

Cuidado del hogar

Ello respondería a los planes de su CEO, Fernando Fernández, de centrarse en los rubros que más han estado creciendo.