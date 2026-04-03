The Body Shop atraviesa una de las peores crisis financieras de su historia, marcada por malas gestiones desde hace más de nueve años y agravada bajo la administración de su actual dueño, el fondo de inversión alemán Aurelius.

La firma adquirió la marca en noviembre de 2023, pero sin experiencia en el sector cosmético, la llevó a declararse en bancarrota en 2024.

Desde entonces, ha enfrentado despidos, cierres de tiendas y limitaciones de mercado, sumándose a una trayectoria de declive tras su paso por L’Oréal y Natura.

The Body Shop (Gareth Fuller / AP)

¿Quién es el dueño de The Body Shop?

El actual dueño de The Body Shop es el fondo de inversión alemán, Aurelius, el cual tomó control de la marca desde noviembre de 2023.

A muchos les sorprendió que Aurelius comprara The Body Shop, pues previo a este, todos los dueños habían sido marcas de cosméticos; una línea ligada a los productos de la marca, que se especializaba en cuidado de la piel.

Sin embargo el fondo de inversión no tiene experiencia en el ramo, siendo más un grupo que se encarga de gestionar la reestructuración de empresas; aunque en su caso, las cosas no han ido del todo bien.

Tras la compra de la marca, esta se declaró en bancarrota en 2024, lo que ha llevado a una serie de ajustes en la misma desde ese momento, implicando despidos, limitaciones de mercado y cierre de tiendas en todo el mundo.

Esto se debe en parte a que el mismo Aurelius enfrentó problemas económicos en los años recientes, cuyo resultado fue la salida de su director, el cual había firmado el acuerdo de adquisición.

Aurelius (Aurelius)

The Body Shop pasó por tres dueños antes de la llegada de Aurelius

La historia de The Body Shop va del éxito a la caída estrepitosa. Siendo fundada por Anita Roddick en la década de los 70’s, fue alabada por el mundo debido a su ideología amable con el ambiente y ética con los animales.

Pues los productos de The Body Shop siempre se vendieron como naturales, libres de químicos, y que nunca fueron probados en animales, práctica común a mediados del Siglo XX.

Anita Roddick y su familia se mantuvieron al mando de la empresa hasta 2006, cuando fue vendida a L’oreal; sin embargo, aunque en ese momento estaba en su apogeo, la marca comenzó a decaer tras su venta.

Esto hizo que tras poco más de una década, L’Oréal decidiera vender nuevamente The Body Shop a Natura en 2017; lamentablemente la marca de cosméticos brasileña tampoco pudo rentabilizar la empresa, vendiéndola a Aurelius en 2023.