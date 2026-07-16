Uber Eats anunció el nombramiento de Grace Schiodtz como nueva directora general en México, a unos meses de celebrar el décimo aniversario de la plataforma en el país.

La designación marca el inicio de una nueva etapa enfocada en fortalecer el crecimiento de usuarios, repartidores y negocios asociados, especialmente las pequeñas y medianas empresas (Pymes).

Me entusiasma y llena de orgullo asumir este reto en un momento tan especial para Uber Eats en México, en el que hemos acompañado millones de historias de crecimiento, emprendimiento y conexión. Grace Schiodtz, directora general de Uber Eats México.

Grace Schiodtz encabezará la nueva etapa de Uber Eats en México

Grace Schiodtz señaló que asume el cargo en un momento clave para la empresa, luego de casi una década de operación en el país. Explicó que su objetivo será impulsar nuevas oportunidades e innovaciones que fortalezcan el crecimiento de las Pymes, los repartidores y los emprendedores que utilizan la plataforma.

Desde el inicio de sus operaciones en México, Uber Eats ha evolucionado de una red de 500 restaurantes a una plataforma que conecta a más de 60 mil negocios asociados, de los cuales más del 60% son Pymes.

Actualmente integra negocios de diferentes categorías, entre ellas:

Restaurantes

Supermercados

Farmacias

Florerías

Tiendas de conveniencia

Otros comercios especializados

La empresa indicó que cada año conecta a más de 25 millones de usuarios y genera oportunidades económicas para más de 300 mil personas, consolidándose como una de las plataformas de delivery con mayor presencia en México.

Uber Eats prepara actividades por su décimo aniversario

Como parte de la celebración de su décimo aniversario, Uber Eats anunció que durante la segunda mitad de 2026 llevará a cabo diversas iniciativas para reconocer el impacto que ha tenido en la economía local y en la industria gastronómica y del retail.

Entre las actividades previstas destacan una nueva edición del foro Future of Food, los Premios Uber Eats 2026 y otros anuncios relacionados con el crecimiento de la plataforma en el país.

La empresa también resaltó la trayectoria de Grace Schiodtz, quien cuenta con más de 15 años de experiencia en estrategia y desarrollo de negocios.

Antes de asumir la dirección general en México, se desempeñó como directora global de estrategia y planeación para la vertical de retail de Uber Eats, además de ocupar diversos cargos de liderazgo a nivel regional y global.