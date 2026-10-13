La aerolínea estadounidense, American Airlines ha informado que dejará de volar de Miami a Tulum en el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto.

Dicha suspensión de American Airlines para Miami a Tulum cerrará su operación en la ruta el próximo 5 de enero de 2027.

La decisión de American Airlines para dejar de volar de Miami a Tulum forma parte de una reestructuración de las operaciones de la aerolínea.

Así como American Airlines contempla ajustes en distintas rutas para reorganizar su red de vuelos y moderar sus planes de crecimiento.

Por lo que American Airlines mantendrá la ruta Dallas-Fort Worth a Tulum.

American Airlines mantiene ruta Dallas-Fort Worth - Tulum pero con ajuste

Pese a que la ruta Miami a Tulum dejará de volar al Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto, la aerolínea American Airlines mantiene la ruta Dallas-Fort Worth a Tulum pero con ajustes.

La ruta Dallas-Fort Worth - Tulum que continúa en servicio de American Airlines será conservando únicamente un vuelo diario.

Así como esta ruta Dallas-Fort Worth - Tulum de American Airlines tendrá un cambio en aeronaves, serán más pequeñas.

Pues Dallas-Fort Worth - Tulum cambiará sus aviones Boeing 737-800 para 172 pasajeros por aviones más pequeños Embraer 175 con capacidad para unas 78 personas.