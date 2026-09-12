Los trabajadores de Volkswagen en Puebla rechazaron la propuesta de incremento global de 10.04%, por lo que deberán retomarse las negociaciones para evitar que estalle una huelga el 17 de septiembre.

Afiliados al Sindicato Independiente de la Industria Automotriz de Volkswagen (Sitiavw) habrían rechazado la propuesta ya que el aumento no significaba un aumento del 10.04% directo al salario.

Sindicato de Volkswagen dice no a propuesta de aumento de 10.04% al considerarla injusta

El pasado 11 de septiembre, trabajadores de Volkswagen participaron en la votación sobre el convenio contractual 2026 para decidir si aceptaban o no la propuesta de aumento de 10.04%.

Trabajadores de Volkswagen rechazan propuesta de aumento de 10.04% (Cuartoscuro / Mireya Novo)

De acuerdo con la información, participaron 5 mil 925 trabajadores del Sitiavw y, tras una larga jornada de votaciones, se determinó no aceptar el convenio contractual 2026, al considerarlo injusto.

La propuesta sometida a consideración de los trabajadores contemplaba un incremento directo al salario de 4.30%, el resto sería en prestaciones como aumento de 0.80 por ciento al fondo de ahorro y un bono de 16 mil 300 pesos.

Tras el rechazo, las partes tendrán que regresar a la mesa de negociación para buscar un nuevo convenio de revisión salarial y contractual correspondiente a 2026, a fin de evitar que estalle la huelga.

El nuevo acuerdo tendría que ser presentado nuevamente ante los trabajadores para su votación, mientras permanece como fecha límite el 17 de septiembre a las 11:00 horas para que venza el emplazamiento a huelga.

Por su parte, Volkswagen defendió que el aumento global de 10.04% al decir que este representa “el mayor esfuerzo financiero viable” ante las condiciones actuales de la empresa.

Cabe mencionar que Volkswagen anunció en agosto 2026 ajustes en los turnos de la producción de Jetta y Tiguan. Esta reestructuración dejó 611 trabajadores despedidos y 175 bajas voluntarias.