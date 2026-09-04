Volkswagen anunció un plan a fututo con el que contempla recortar empleos y reducir la fabricación de modelos entre 2030 y 2035, cuyos efectos ya se sienten en México.

El plan del director ejecutivo a nivel global de Volkswagen, Oliver Blume, incluye un recorte de 50 mil empleos a 2030, 25 mil en Alemania y 25 mil en el resto de Europa, aunque en México ya se ven acciones similares desde ahora.

Además, contempla reducir a la mitad la producción de modelos de esa marca como una forma de simplificar su gama productos a 2035.

Volkswagen va por más volumen y menos variedad de modelos

Lo que la automotriz Volkswagen busca es producir más volumen que variedad de productos y que cada modelo tenga menores costos y más tecnología.

En 2023, Volkswagen llegó a tener alrededor de 680 mil empleados, pero buscaría reducir significativamente su plantilla pues antes de este anuncio ya había anunciado el recorte de otro grupo de 50 mil empleados más.

El plan de reestructuración ya fue aprobado por unanimidad por el consejo de supervisión a fin de mejorar eficiencia y aumentar competitividad de la empresa alemana.

Volkswagen Puebla elimina tercer turno; despedirán a 786 trabajadores

Aunque el anuncio de recorte se anunció para Europa, en México también ha tenido efectos

En Puebla, se eliminó el tercer turno que era destinado al ensamble de modelos Jetta y Tiguan, medida que afecta a 786 empleados.

A los 611 empleados con menor antigüedad les hicieron un llamado a que firmen su baja con la promesa de ser recontratados y mantener condiciones laborales para la producción del modelo Golf que inicia a mediados de 2027.

Industria automotriz China y aranceles pega a Volkswagen

Una de las razone para reestructura de Volkswagen se debe a la fuerte competencia de los fabricantes de China con presencia en Europa.

De la misma manera, han afectado los aranceles impuestos en Estado Unidos por parte de la administración del presidente Donald Trump.