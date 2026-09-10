Volkswagen México realizará paros escalonados el próximo 11 de septiembre en su planta de Puebla para facilitar la participación de sus trabajadores en la votación sobre el convenio contractual 2026.

La votación sindical definirá el futuro del convenio contractual 2026, firmado entre Volkswagen y el Sitiavw, que prevé un incremento global de 10.04%. El aumento se verá reflejado en salario y prestaciones.

Volkswagen México pausa actividades el 11 de septiembre para votación sindical; habrá paros escalonados

Más de 6 mil trabajadores afiliados al Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen de México (Sitiavw) participarán en la votación del próximo viernes 11 de septiembre.

Volkswagen México tendrá paros escalonados el 11 de septiembre por votación sindical (Cuartoscuro / Mireya Novo)

De acuerdo con la información, la consulta se llevará a cabo en la nave 25 de la planta de Volkswagen en Cuautlancingo. El horario programado es de 4:30 a 18:00 horas y contará con 20 mesas de votación.

Para garantizar la votación de todos los afiliados al sindicato, Volkswagen México tendrá paros escalonados, definidos de la siguiente manera:

Tercer turno: paro de 4:30 a 6:00 horas

Primer turno: paro de 6:00 a 8:00 horas

Segundo turno: paro de 14:00 a 15:30 horas

Turnos discontinuos: los trabajadores podrán acudir a votar durante la jornada

De aprobarse el convenio contractual 2026 de Volkswagen México, los principales beneficios contemplados son:

4.3% de aumento directo al salario

Incremento global de 10.04%, al considerar salario y prestaciones

Garantía de utilidades de 32 días

Bono único de 16 mil 300 pesos para cada trabajador, previsto para octubre

Mejoras en el fondo de ahorro

Incremento en vales de despensa

Apoyo para útiles escolares

La votación será monitoreada por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y, del resultado, depende si se retoman las negociaciones ante el emplazamiento de la huelga.