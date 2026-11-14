Las fallas registradas en los sistemas de control de tráfico aéreo de Estados Unidos, ya generan efectos en las operaciones entre ambos países, con retrasos y ajustes en vuelos con origen o destino en México.

Autoridades aeroportuarias y aeronáuticas de México, advirtieron que las restricciones temporales impuestas por la Administración Federal de Aviación (FAA) podrían modificar itinerarios y afectar la salida de aeronaves hacia territorio estadounidense.

Ante este escenario, pasajeros y aerolíneas permanecen atentos a la evolución de la contingencia mientras continúan los trabajos para restablecer la normalidad en las operaciones aéreas.

Comunicado de la AFAC por suspensión de vuelos en Estados Unidos (X | AFAC)

¿Qué informó el AICM sobre los vuelos afectados?

Mediante un comunicado, la administración del AICM advirtió que los servicios programados desde y hacia destinos estadounidenses registran afectaciones por las restricciones operativas anunciadas en ese país.

Ante este escenario, recomendó a los pasajeros mantener comunicación con su aerolínea para confirmar si su vuelo saldrá conforme al horario establecido o tendrá modificaciones.

El AICM también pidió consultar cambios en los itinerarios, pues las condiciones pueden variar conforme las autoridades estadounidenses actualicen las disposiciones para las operaciones aéreas.

La administración aeroportuaria del AICM señaló que permanece atenta al desarrollo de la situación y a las consecuencias que pueda tener en los vuelos desde la CDMX.

Comunicado de AICM por vuelos en Estados Unidos (Captura de pantalla)

¿Por qué se restringieron las operaciones aéreas hacia Estados Unidos?

La AFAC explicó que las medidas derivan de fallas en los sistemas de comunicación que afectan a diversos centros de control de tránsito aéreo estadounidenses.

Como respuesta preventiva, la Administración Federal de Aviación (FAA) estableció restricciones temporales para proteger la seguridad operacional, mientras se atienden los problemas reportados en sus sistemas.

Entre las disposiciones se encuentra mantener en tierra las aeronaves en aeropuertos mexicanos que tengan vuelos programados hacia Estados Unidos, hasta recibir autorización para reanudar operaciones.

La AFAC recomendó consultar los canales oficiales de las aerolíneas y de los grupos aeroportuarios para conocer el estado de cada vuelo y posibles cambios.

La dependencia indicó que continúa dando seguimiento al caso en coordinación con las autoridades correspondientes y comunicará cualquier actualización sobre la reanudación de los servicios.