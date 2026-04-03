Las ventas de Tesla aumentaron un 6% durante el primer trimestre 2026 -enero a marzo-, tras un año de pérdidas por el boicot contra su CEO, Elon Musk; sin embargo, siguen debajo de las expectativas.

En consecuencia, las acciones de Tesla reportaron una caída del 3% en la apertura del mercado este jueves 2 de abril, con un precio de hasta 369 dólares por activo, aunque al cierre seguían cayendo en el índice de Nasdaq.

Tesla aumenta ventas este 2026 pero siguen por debajo de las expectativas

Este jueves 2 de abril, Tesla informó que sus ventas aumentaron hasta un 6%, es decir, se compraron 358 mil 23 vehículos en todo el mundo en el primer trimestre de 2026, sin embargo, la meta prevista era de 381 mil unidades.

El primer trimestre de 2026 es el segundo consecutivo en que no se cumplen las ventas prospectadas de Tesla, ya que para el último trimestre de 2025 tampoco cumplieron con las expectativas.

Boicot a Elon Musk ha costado la caída de ventas de Tesla desde 2025 (Cortesía)

De octubre a diciembre 2025, Tesla presentó una disminución del 15.6% en sus ventas a comparación del mismo periodo de 2024, esto en respuesta al continuo apoyo de Elon Musk al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Asimismo y pese al aumento para inicios de este año, de octubre 2025 a marzo 2026 las ventas de Tesla cayeron un 14.4% ya que además del boicot, aumentó la producción de vehículos eléctricos, como apuntan analistas.

Por lo cual también señalan que si bien aumentaron las ventas este primer trimestre, no hay una recuperación sólida para Tesla.

Tesla: bajo rendimiento en ventas provoca la caída de sus acciones casi un 6%

Ante el incumplimiento de las expectativas, las acciones de Tesla cayeron un 3% al inicio de la jornada en la bolsa de Nasdaq, sin embargo, para el cierre la caída de sus activos se situó en 5.42%.

Las acciones de Tesla cerraron la jornada en la misma bolsa con un valor de 360.59 dólares por unidad, sin embargo, durante toda la jornada perdió al menos 20 dólares.

Acorde con Investing, tras el cierre del mercado, las acciones de Tesla comenzaron a recuperarse, por lo que hasta su última actualización se ubicaban en 361.24 dólares por activo, es decir, 6 mil 450 pesos mexicanos.