Tesla de Elon Musk -de 54 años de edad-registró un desplome del 46% en ganancias en 2025.

La compañía de automóviles eléctricos de Elon Musk, Tesla, no tuvo un buen desempeño en cuanto a sus beneficios e ingresos.

Reportan que Tesla tuvo desplome del 46% en ganancias en 2025

Este miércoles 28 de enero, Tesla reportó que sus beneficios netos cayeron en 2025 un 46%, situándose en 65 mil 142 millones de pesos.

De igual manera, los ingresos de Tesla por la venta de autos bajaron un 10%, haciendo que la compañía recaudara 1 billón 193 mil 747 millones de pesos.

Tesla (Prometheus/Unsplash )

La venta de sistemas de almacenamiento de energía, servicios y otras fuentes hicieron que los ingresos de Tesla fueran de 1 billón 628 mil 160 millones de pesos, 3% menos que en 2024.

También se informó que Tesla produjo menos en 2025, ya que su producción cayó hasta un 7%.

Por su parte, las ventas de Tesla tuvieron un descenso del 9%, representando la primera caída que tiene la empresa de Elon Musk en su historia.

Tesla prepara nuevos modelos y aumento de su producción

Pese al desplome del 46% en ganancias de Tesla en 2025, la compañía anunció el lanzamiento de nuevos modelos.

Su estrategia buscará también elevar la producción de ciertos modelos de Tesla que ya existen.

Dichos anuncios se suman a lo revelado el pasado 16 de enero, donde Tesla informó que buscarán llegar a un acuerdo para invertir 34 mil 339 millones de dólares en XAI, compañía de IA de Elon Musk.