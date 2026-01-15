El precio del petróleo se hunde, ante la creciente tensión con Irán por las manifestaciones de opositores al régimen de Teherán, así como los comentarios con la presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Luego de que desde Wall Street, los futuros de West Texas Intermediate (WTI) perdieron 2,68 dólares - 47 pesos al tipo de cambio actual-, lo que se traduce a un 4,32% menos, dejándolos a 59,34 dólares - 600 pesos-.

Mientras que los futuros del Brent perdían 2,84 dólares -50 pesos-, disminución de 4,27%, cerrando a 63,68 dólares el barril - mil 125 pesos-

El hundimiento del petróleo llegó luego de que Donald Trump dijo que las muertes de manifestantes en las protestas en Irán están cesando, aunque el presidente no descartó una posible acción militar al precisar que lo “vigilaría” y “vería cuál es el proceso”.

Acciones suben en medio del hundimiento del precio del petróleo

Tras el hundimiento del precio del petróleo por la creciente tensión en Irán, en contraparte las acciones en Wall Street subieron.

Los registros marcaron para el Dow Jones Industrial Average una subida del 0,4 por ciento a 49.322,07 puntos, así como un repunte del S&P 500 al 0,5 por ciento dejándolo con 6.965,99. Mientras que el índice Nasdaq Composite, avanzó un 0,7 por ciento a 23.642,32.

A nivel empresarial, Goldman Sachs subió un 1,7 por ciento y Morgan Stanley ganó un 3,2 por ciento, por su parte Taiwan Semiconductor Manufacturing Company las acciones se colocaron con más del 5% de ganancia.