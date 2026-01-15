Estados Unidos despliega portaaviones hacia Medio Oriente desde Asia

La tarde del miércoles 14 de enero, el Departamento de Guerra de Estados Unidos ordenó el despliegue en Medio Oriente de sus portaaviones estacionados en Asia.

Esto en medio de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, luego de que el presidente Donald Trump no descartara la posibilidad de realizar una incursión militar en dicho país por las represiones a manifestantes.

Estados Unidos ordena despliegue de portaaviones e Irán cierra su espacio aéreo temporalmente

El Departamento de Guerra de Estados Unidos ordenó a la Marina que movilice a Medio Oriente su portaaviones USS Abraham Lincoln, así como a su grupo de ataque.

Este está integrado por los barcos destructores USS Spruance, USS Michael Murphy y USS Frank E. Petersen Jr., los cuales están equipados con misiles guiados clase Arleigh Burke.

De acuerdo con la información, estos portaaviones se encuentran localizados en el Mar de China Meridional y se situarán muy cerca de Irán.

Portaaviones de Estados Unidos (Petty Officer 3rd Class Tajh Pay Petty Officer 3rd Class Tajh Payne / USS Gerald R. Ford (CVN 78))

Dicha zona se encuentra bajo responsabilidad del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), los cuales resguardan Medio Oriente, África del Norte y Asia Central.

El despliegue de los portaaviones coincide con la decisión del gobierno de Irán, el cual cerró de manera temporal su espacio aéreo.

Asimismo, Estados Unidos ordenó la movilización de sus tropas estacionadas en Catar, sin que autoridades hayan revelado los motivos.

De esta manera reportes señalan que las tropas estadounidenses habría recibido una orden de alerta, estando a la espera de llevar a cabo posibles incursiones en Irán.