El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump ha asegurado que los manifestantes no volverán a ser asesinados en Irán, celebrando la noticia, luego de que Teherán decidiera no llevar a cabo ejecuciones para manifestantes.

“Nos han dicho que las matanzas en Irán están cesando. Han cesado, y no hay planes para ejecuciones”. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos

Palabras de Trump que se dan luego de que el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghch anunció la suspensión de la ejecución de Erfan Soltani, un iraní de 26 años detenido en la ciudad de Fardis, al oeste de Teherán, en las protestas antigubernamentales.

Sin embargo, esta decisión de Irán, para expertos sólo representa un retroceso por la presión internacional y del propio Trump con una acción militar, ante las cifras que organismos de derechos humanos que han reportado un saldo de víctimas verificadas por encima de los 3 mil 400 muertos desde el inicio de las protestas.

Trump asegura que manifestantes no volverán a ser asesinados en Irán (Especial)

Irán responde a amenazas de Trump

Pese al cese de las condenas de muertes para manifestantes en Irán, las autoridades de Teherán han respondido a las amenazas de Donald Trump.

Luego de que el ministro de Defensa de Irán, el general de brigada Aziz Nafizardeh, insistiera en que su país atacará bases estadounidenses en la región si Washington lanza una ofensiva militar.

Tensión que se ha intensificado y por lo que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) anunció ya una reunión del Consejo de Seguridad para “una sesión informativa sobre la situación en Irán”, misma que fue solicitada por Estados Unidos.