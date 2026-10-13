Este martes 13 de octubre, Grupo Televisa anunció que en consorcio con Fintech Holdings llegó a un acuerdo para comprar AT&T México por 2 mil millones de dólares; el precio estará sujeto a ciertos ajustes.

Mediante un comunicado, Televisa informó que espera financiar la adquisición mediante una “combinación de efectivo disponible y un financiamiento de deuda garantizada.”

Acuerdan Televisa y Fintech la compra de AT&T México por 2 mil millones de dólares

Televisa indicó que la transacción para adquirir AT&T México se encontrará sujeta a las “condiciones de cierre habituales”.

Lo que incluye aprobaciones regulatorias, por lo que se espera concretar la operación en el primer trimestre del 2027.

Televisa (Cortesía)

Además, Grupo Televisa puntualizó que anticipa reconocer la adquisición como una inversión en “asociadas y negocios conjunto” bajo el método de participación con base en Normas de Contabilidad NIIF que sean aplicables.

En su comunicado, Televisa resaltó la relevancia que tiene AT&T en nuestro país como segundo más grande operador móvil en México, con un aproximado de 24.7 millones de suscriptores móviles al 31 de diciembre de 2025.

Destacando que la compañía provee servicios integrados de telecomunicaciones que incluyen telefonía móvil, internet y servicios de valor agregado bajo títulos de concesión que otorga la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

También indicó que a finales del 2025, AT&T México reportó ingresos por 85.4 millones de pesos y una utilidad de 1.4 mil millones de pesos.

AT&T celebra compra de Televisa y Fintech

AT&T señaló que Televisa y Fintech se encuentran bien posicionados para guiar a la compañía al una nueva fase de crecimiento.

“AT&T confía en que Grupo Televisa y Fintech Holdings están bien posicionados para liderar la próxima fase de crecimiento de AT&T México. Grupo Televisa cuenta con una sólida presencia operativa en México gracias a su negocio de banda ancha fija, y Fintech Holdings aporta capital fresco, conocimiento del mercado local y experiencia operativa en el sector inalámbrico mexicano.” Comunicado AT&T

Igualmente, enfatizó que la transacción refuerza el enfoque y la asignación de capital de AT&T para construir la red más sólida de Estados Unidos mediante inversiones continuas en fibra y 5G.

Buscando alinear aún más su portafolio con su estrategia de largo plazo de conectividad avanzada y convergencia.