Sean Tresvant ha construido una carrera de más de tres décadas en empresas de consumo masivo y deportivas.

Antes de llegar a Taco Bell ocupó cargos directivos en Nike, donde lideró la estrategia global de Jordan Brand.

¿Quién es Sean Tresvant?

Sean Tresvant es un empresario estadounidense especializado en mercadotecnia, estrategia de marca y liderazgo corporativo.

Desde enero de 2024 es el director ejecutivo (CEO) de Taco Bell, mientras que desde 2025 también ocupa el cargo de Chief Consumer Officer de Yum! Brands.

Antes de asumir la dirección de Taco Bell fue Global Chief Brand Officer y posteriormente Global Chief Brand & Strategy Officer de la cadena.

Sean Tresvant (Marriott International)

¿Cuántos años tiene Sean Tresvant?

Sean Tresvant ha mantenido en reserva su fecha de nacimiento y no existe información pública ampliamente documentada que permita confirmar su edad.

¿Quién es la esposa de Sean Tresvant?

El CEO de Taco Bell ha mantenido su vida personal fuera del ámbito público, por lo que no existe información ampliamente documentada sobre su esposa o pareja.

¿Qué signo zodiacal es Sean Tresvant?

Debido a que su fecha de nacimiento no ha sido divulgada públicamente, no es posible confirmar cuál es su signo zodiacal.

¿Quiénes son los hijos de Sean Tresvant?

No hay información pública ampliamente documentada sobre los hijos de Sean Tresvant.

¿Qué estudió Sean Tresvant?

Sean Tresvant obtuvo una licenciatura y una maestría en Comunicación por la Washington State University, donde también integró el equipo universitario de baloncesto.

Posteriormente cursó una Maestría en Administración de Empresas (MBA) en Seattle University, formación que impulsó su desarrollo en el mundo corporativo y del marketing.

¿En qué ha trabajado Sean Tresvant?

Sean Tresvant inició su carrera en empresas de bienes de consumo como Gallo, Campbell Soup Company, Reckitt, PepsiCo y Sports Illustrated.

Más adelante pasó más de 15 años en Nike, donde ocupó diversos puestos de liderazgo hasta convertirse en Chief Marketing Officer de Jordan Brand, siendo responsable de campañas globales, colaboraciones, patrocinios deportivos y estrategias de posicionamiento.

En enero de 2022 se incorporó a Taco Bell como Global Chief Brand Officer.

Un año después fue promovido a Global Chief Brand & Strategy Officer y, a partir de enero de 2024, asumió la dirección general de la cadena.

Desde octubre de 2025 también funge como Chief Consumer Officer de Yum! Brands y forma parte del consejo de administración de Marriott International.