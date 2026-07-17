Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) investigan un brote de ciclosporiasis o Cyclospora vinculado con lechuga iceberg rallada servida en restaurantes Taco Bell de cinco estados de Estados Unidos.
Hasta el 16 de julio de 2026, las autoridades sanitarias reportaron más de mil 644 personas enfermas, 94 hospitalizaciones y ninguna muerte, los casos comenzaron entre el 13 de mayo y el 13 de julio.
Lechuga iceberg de México estaría relacionada con el brote de Cyclospora
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) rastreó el producto hasta un único proveedor de lechuga iceberg procedente de México, esta fue distribuida en sucursales de Taco Bell ubicadas en:
- Indiana
- Kentucky
- Michigan
- Ohio
- Virginia Occidental
Taco Bell se comprometió a suspender el uso de lechuga proveniente del proveedor identificado; sin embargo, la FDA continúa investigando si el producto potencialmente contaminado llegó a otros restaurantes, comercios o canales de distribución.
La Cyclospora o ciclosporiasis es un parásito que puede provocar:
- Diarrea acuosa
- Pérdida de apetito
- Fatiga
- Náuseas
- Dolor abdominal
- Inflamación
- Pérdida de peso
Los síntomas de la ciclosporiasis suelen aparecer alrededor de una semana después del contagio y pueden prolongarse durante un mes o reaparecer si no se recibe tratamiento.
Los CDC recomendaron evitar la lechuga iceberg rallada servida en las sucursales afectadas, y quienes presenten síntomas deberán acudir con un médico y mencionar una posible exposición, pues las pruebas de heces convencionales no siempre detectan este parásito.