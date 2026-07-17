Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) investigan un brote de ciclosporiasis o Cyclospora vinculado con lechuga iceberg rallada servida en restaurantes Taco Bell de cinco estados de Estados Unidos.

Hasta el 16 de julio de 2026, las autoridades sanitarias reportaron más de mil 644 personas enfermas, 94 hospitalizaciones y ninguna muerte, los casos comenzaron entre el 13 de mayo y el 13 de julio.

Lechuga iceberg de México estaría relacionada con el brote de Cyclospora

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) rastreó el producto hasta un único proveedor de lechuga iceberg procedente de México, esta fue distribuida en sucursales de Taco Bell ubicadas en:

Indiana

Kentucky

Michigan

Ohio

Virginia Occidental

Taco Bell se comprometió a suspender el uso de lechuga proveniente del proveedor identificado; sin embargo, la FDA continúa investigando si el producto potencialmente contaminado llegó a otros restaurantes, comercios o canales de distribución.

Taco Bell es identificado como el origen del brote de ciclosporiasis (Andrew Valdivia / Unsplash)

La Cyclospora o ciclosporiasis es un parásito que puede provocar:

Diarrea acuosa

Pérdida de apetito

Fatiga

Náuseas

Dolor abdominal

Inflamación

Pérdida de peso

Los síntomas de la ciclosporiasis suelen aparecer alrededor de una semana después del contagio y pueden prolongarse durante un mes o reaparecer si no se recibe tratamiento.

Los CDC recomendaron evitar la lechuga iceberg rallada servida en las sucursales afectadas, y quienes presenten síntomas deberán acudir con un médico y mencionar una posible exposición, pues las pruebas de heces convencionales no siempre detectan este parásito.