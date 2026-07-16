El Gobierno de México emitió un aviso preventivo de viaje por brote de ciclosporiasis en varias entidades de Estados Unidos, con más de 400 casos:

Kentucky

Michigan

Ohio

Virginia Occidental

De acuerdo con el comunicado compartido, el nivel de riesgo es medio (amarillo), por lo que llama a quienes planeen viajar a Estados Unidos extremar precauciones.

México emite aviso preventivo de viaje a Estados Unidos por brote de ciclosporiasis

La Secretaría de Salud emitió un aviso preventivo por brote de ciclosporiasis en conjunto con Conave y Sinave, para quienes viajen a Estados Unidos en próximas fechas.

El gobierno de México apunta que se ha registrado un incremento de casos de ciclosporiasis en Estados Unidos desde mayo, con un brote importante en cuatro estados.

Ciclosporiasis: México emite aviso preventivo para quienes viajen a Estados Unidos (Gobierno de México)

Derivado de que todavía no se ha confirmado alguna fuente de contagio de ciclosporiasis —como un alimento particular— el gobierno federal aconseja precaución.

En especial para quienes viajen a zonas tropicales o subtropicales en Estados Unidos, ya que la probabilidad de contagiarse de ciclosporiasis es mayor, aunque todos pueden infectarse.

Ya que menciona que el contagio ocurre principalmente cuando se comen alimentos contaminados del parásito.

Ciclosporiasis: México emite recomendaciones para quienes viajen a Estados Unidos

México emitió recomendaciones para antes, durante y después de algún viaje a Estados Unidos, en medio del brote de ciclosporiasis.

Antes de viajar a Estados Unidos, el gobierno de México recomienda informarse sobre la situación sanitaria del destino, además de consultar la Guía del Viajero.

Durante el viaje, llaman a lavarse las manos de manera frecuente, así como consumir los alimentos bien cocidos y lavar de manera correcta las frutas y verduras con agua segura.

Después de regresar de Estados Unidos, piden vigilar su estado de salud al menos dos semanas y no preparar alimentos en caso de presentar síntomas.