Se han revelado los nuevos coleccionables de Starbucks aniversario 2025 para México, por lo que te damos los precios de los vasos y termos para que puedas conseguir el tuyo.
Starbucks se encuentra de aniversario 2025, y para su celebración acaba de anunciar la nueva colección que estará lanzando en México.
¿Cuándo sale la colección de Starbucks aniversario 2025 y qué precio tiene?
A través de sus canales oficiales se reveló la nueva colección de Starbucks por su aniversario 2025, en donde hay nuevas piezas como vasos y termos coleccionables.
Estos nuevos coleccionables de Starbucks aniversario 2025 saldrán a partir de este 25 de agosto.
De acuerdo con el comunicado, la colección de Starbucks aniversario 2025 México, consistirán en 6 piezas en total:
- 1 Vaso de acero de 24 oz o 710 ml hermético - 719 pesos
- 1 Termo de acero de 20 oz o 591 ml hermético - 659 pesos
- 1 Termo de acrílico de 16 oz o 473 ml hermético con un charm en forma de cola de sirena - 473 pesos
- 1 Termo de cerámica de 12 oz o 355 ml no hermético - 439 pesos
- 1 Monedero de silicón - 249 pesos
- 1 Llavero de silicón - 249 pesos
¿Cómo conseguir los vasos y termos coleccionables de Starbucks aniversario 2025?
A través de redes sociales se dio a conocer una nueva colección de Starbucks por su aniversario 2025, el cual consistirá en 6 piezas: 3 termos, 1 vaso, 1 monedero y 1 llavero.
Sin embargo, esta venta de la nueva colección de Starbucks aniversario 2025 será híbrida; es decir que una parte se venderá con cupones para miembros Gold Reward y otra al público en general.
Por lo que a partir de este 25 de agosto estará lista para su venta el monedero de Starbucks aniversario 2025 en forma de concha de mar con un bearista sirena.
Este monedero de la colección de Starbucks aniversario 2025 solo se venderá con cupón para los miembros Gold Reward.
Para el resto de las otras 5 piezas de la colección de Starbucks aniversario 2025, estas se venderán sin necesidad de tener un cupón, es decir una venta al público general este 25 de agosto.
La venta de la colección de Starbucks aniversario 2025 se hará únicamente en sucursales, es decir que no participan modalidades Pick Up ni Delivery.